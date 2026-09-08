Μακρόν, Μπέρναμ, Κάρνεϊ: Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δ. Όχθη απειλεί τη λύση των δυο κρατών

Ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συμπροεδρεύσουν αυτόν τον μήνα σε μια σύνοδο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για το θέμα αυτό.

«Η συστηματική επέκταση των (ισραηλινών) οικισμών στη Δυτική Όχθη» και η «σημαντική αύξηση της βίας των εποίκων» συνιστούν «άμεση και επείγουσα απειλή» για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν «την εισαγωγή προϊόντων» από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για «μια νέα καμπή» στην προσέγγισή τους «για την προστασία της λύσης των δύο κρατών».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και οι δύο πρωθυπουργοί ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συμπροεδρεύσουν αυτόν τον μήνα σε μια σύνοδο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για το θέμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ