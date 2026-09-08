Στενά του Ορμούζ: Η Νότια Κορέα στέλνει ομάδα επιθεώρησης για να αξιολογήσει την κατάσταση

Το προεδρικό γραφείο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Σεούλ εξετάζει τις επιλογές της, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών μέτρων, για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Νότια Κορέα έχει στείλει μια ομάδα επιθεώρησης για να αξιολογήσει την κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων, ανακοίνωσε σήμερα το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο να μειώσει τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, εν μέρει επειδή η Σεούλ αρνήθηκε να βοηθήσει την Ουάσινγκτον στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η νοτιοκορεάτικη ομάδα αναχώρησε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να επιστρέψει το νωρίτερο αυτή την εβδομάδα, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Το προεδρικό γραφείο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Σεούλ εξετάζει τις επιλογές της, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών μέτρων, για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Διέψευσε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση είχε ήδη αποφασίσει για την ανάπτυξη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο X αυτή την εβδομάδα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία ή συμμετοχή της Νότιας Κορέας σε επιχειρήσεις στον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρούνταν υποστήριξη στην «επιθετικότητα» των ΗΠΑ και θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ