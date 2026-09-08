Ρουμανία: Εκτός λειτουργίας δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες λόγω χαμηλής στάθμης στον Δούναβη

«Είναι πιθανό καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η ροή του ποταμού στην είσοδο της χώρας θα είναι χαμηλή», δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ.

Οι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες της ρουμανικής κρατικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Nuclearelectrica θα παραμείνουν πιθανότατα εκτός λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού στον ποταμό Δούναβη, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας.

«Είναι πιθανό καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η ροή του ποταμού στην είσοδο της χώρας θα είναι χαμηλή και η στάθμη του νερού στην περιοχή της Τσερναβόντα ... θα είναι ανεπαρκής για την επανεκκίνηση του σταθμού», δήλωσε ο Κριστιάν Μπουσόι , σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpress.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ