Γερμανία: Χειρότερες από ποτέ οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην έρευνα της PISA

Χειρότερες από ποτέ ήταν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στη Γερμανία, σύμφωνα με τη μελέτη του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) για το 2025.

Χειρότερες από ποτέ ήταν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στη Γερμανία, σύμφωνα με τη μελέτη του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) για το 2025.

Η έρευνα εξέτασε την ικανότητα των 15χρονων στις φυσικές επιστήμες, την ανάγνωση και τα μαθηματικά, αλλά και το πόσο καλά μπορούν να τις εφαρμόσουν σε καθημερινές καταστάσεις. Στη Γερμανία, συμμετείχαν 250 σχολεία και 6.700 μαθητές. Στις φυσικές επιστήμες, η Γερμανία πέτυχε 486 βαθμούς, οι οποίοι την τοποθετούν στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα Μαθηματικά με 464 βαθμούς βρίσκεται ακριβώς στη μέση της κατάταξης των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και στην Ανάγνωση με 465 βαθμούς καταλαμβάνει τη 19η θέση σε σύνολο 39 χωρών.

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Το αποτέλεσμα της τρέχουσας έρευνας είναι το χειρότερο από τότε που ξεκίνησε η μελέτη της PISA, με εμφανή την πτωτική τάση. «Βλέπουμε κάμψη της απόδοσης και στους τρεις τομείς που αξιολογήθηκαν», δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής της μελέτης για τη Γερμανία Σαμουέλ Γκράιφ και ως «ιδιαίτερα ανησυχητικό» περιέγραψε το γεγονός ότι η αρνητική τάση παρατηρείται ήδη από το 2015, με το 1/5 των νέων να μην επιτυγχάνουν καν τη βασική επάρκεια και στους τρεις τομείς. Στα Μαθηματικά και στην Ανάγνωση περίπου το 1/3 δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα και στις θετικές επιστήμες το ίδιο ισχεύει για το ¼.

Σύμφωνα με τον κ. Γκράιφ, σημαντική παράμετρος των υψηλών επιδόσεων είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των αδυναμιών και η παρέμβαση για την υποστήριξη του μαθητή. «Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος προκειμένου να εντοπιστεί η ανάγκη για υποστήριξη. Η γλωσσική υποστήριξη, ειδικά στο νηπιαγωγείο, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η γλώσσα διδασκαλίας αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα μάθηση», εξήγησε ο ερευνητής.

Παρά τις αδύναμες επιδόσεις, η έρευνα αναδεικνύει και θετικά σημεία, καθώς περίπου το 1/3 των 15χρονων μαθητών δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα στο σχολείο του και αναφέρουν ως ισχυρό το συναίσθημα ότι αποτελούν κομμάτι ενός συνόλου. Στα θετικά αναφέρονται επίσης οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών στις ψηφιακές δεξιότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ