Haaretz: Ο Νετανιάχου ήξερε ότι η Χαμάς «ετοιμάζει κάτι μεγάλο» πριν την 7η Οκτωβρίου

Ενήμερος για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, φέρεται να ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής Haaretz.
Σύμφωνα με το μακροσκελές δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ενημέρωσε, προσωπικά, τον Νετανιάχου σχετικά με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει η πλευρά του για τα σχέδια της Χαμάς. Συνομίλησαν τον Σεπτέμβριο του 2023, πριν ακόμα εξαπολυθεί η αιματηρή επίθεση. Κατά το τηλεφώνημά τους, το οποίο διήρκεσε περί τα 45 λεπτά, ο μπιν Ζαγέντ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μία άμεση και σοβαρή απειλή.
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