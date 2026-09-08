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Haaretz: Ο Νετανιάχου ήξερε ότι η Χαμάς «ετοιμάζει κάτι μεγάλο» πριν την 7η Οκτωβρίου

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Haaretz: Ο Νετανιάχου ήξερε ότι η Χαμάς «ετοιμάζει κάτι μεγάλο» πριν την 7η Οκτωβρίου
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει, σοβαρή και ξεκάθαρη, προειδοποίηση πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά δεν ενημέρωσε κανέναν.

Ενήμερος για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, φέρεται να ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής Haaretz.

Σύμφωνα με το μακροσκελές δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ενημέρωσε, προσωπικά, τον Νετανιάχου σχετικά με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει η πλευρά του για τα σχέδια της Χαμάς. Συνομίλησαν τον Σεπτέμβριο του 2023, πριν ακόμα εξαπολυθεί η αιματηρή επίθεση. Κατά το τηλεφώνημά τους, το οποίο διήρκεσε περί τα 45 λεπτά, ο μπιν Ζαγέντ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μία άμεση και σοβαρή απειλή.

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Χαμάς
Ισραήλ
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