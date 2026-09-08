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Ο Ρούμπιο κατηγορεί το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Newsroom
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Ο Ρούμπιο κατηγορεί το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία
Μάρκο Ρούμπιο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε σήμερα πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε σήμερα πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

«Από πολλές απόψεις, οι Χούθι είναι πράκτορες και σύμμαχοι των Ιρανών. Πιστεύω ότι το Ιράν βρίσκεται σαφώς πίσω από ορισμένα από αυτά τα γεγονότα», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι φιλο-ιρανοί αντάρτες στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Μάρκο Ρούμπιο
Χούθι
Σαουδική Αραβία
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