Σεισμός στην Κολομβία: Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους ως φόρο τιμής στα θύματα

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος, ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος, ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες.

Η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό, «ως φόρο τιμής σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους», σύμφωνα με το διάταγμα.

Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φονικός σεισμός του αιώνα στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπέδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ