Χρηματιστήριο: Διελκυστίνδα λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες - Αμετάβλητος ο Γενικός Δείκτης

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, εν μέσω κατοχύρωσης κερδών σε μη τραπεζικά blue chips και συγκρατημένου αγοραστικού ενδιαφέροντος στις τράπεζες. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε το άλμα της Cenergy και τα κέρδη των ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy και Lamda Development.

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω κατοχύρωσης κερδών σε μη τραπεζικά blue chips, συγκρατημένου αγοραστικού ενδιαφέροντος στις τράπεζες και εν αναμονή της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της MSCI.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έδωσαν τον τόνο στις διεθνείς αγορές. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν παραμένει κυρίαρχος παράγοντας για το επενδυτικό κλίμα, ειδικά καθώς τα μηνύματα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αντικρουόμενα.

Πακιστανοί διπλωμάτες δηλώνουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία, ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός του πολέμου και η αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον σχολιάζει ότι οι απαιτήσεις του Ιράν μεταβάλλονται συνεχώς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης σκληρύνει τη στάση του, ζητώντας αποζημιώσεις για όσους σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση, η εκεχειρία φαίνεται να βρίσκεται στον «αέρα», ενώ μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την ομαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν φαίνεται πιθανή στο άμεσο μέλλον. Έτσι, το Brent κινήθηκε σήμερα μεταξύ 88-90 δολαρίων το βαρέλι.

Στο οικονομικό μέτωπο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,4%, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές εξηγούν πως, ενώ οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας τον Ιούλιο συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση, η μεταγενέστερη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου σημαίνει ότι η ενέργεια θα μπορούσε να ασκήσει εκ νέου ανοδικές πιέσεις τους επόμενους μήνες και να παίξει ρόλο στην απόφαση της Fed τον Σεπτέμβριο.

Εντός συνόρων, με ενδιαφέρον αναμένεται απόψε η ανακοίνωση της αναθεώρησης των δεικτών της MSCI. Τυχόν αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard περιλαμβάνει σήμερα τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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Στην Ευρώπη οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνισαν μικρά πρόσημα. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε σε οριακά θετικό έδαφος, ενώ ήπιες απώλειες κατέγραφαν ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.613,73 μονάδες με οριακές απώλειες 0,03%.

Σε θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,27% στις 3.062,84 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Credia (+1,43%) και ακολούθησαν η Alpha Bank (+0,86%), η Τράπεζα Κύπρου (+0,75%), η Πειραιώς (+0,24%) και η Eurobank (+0,02%), ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Εθνική στα 16,20 ευρώ. Στον αντίποδα, η Optima Bank υποχώρησε οριακά κατά 0,09%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1 με 52 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 53 σε αρνητικό και 46 αμετάβλητους. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 241,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30,89 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Cenergy με άνοδο 5,41% στα 23,40 ευρώ. Ακολούθησαν ενισχυμένες άνω του 2% οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+2,61%) και Helleniq Energy (+2,21%) και, με μικρότερα κέρδη, οι Lamda Development (+1,93%), ΟΤΕ (+0,56%) και Τιτάν (+0,49%). Αμετάβλητες έκλεισαν οι μετοχές των ElvalHalcor και Motor Oil στα 3,71 ευρώ και 16,20 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,56%), Aktor (-1,17%), Aegean (-1,14%), Metlen (-1,11%), Coca-Cola HBC (-1,09%), Viohalco (-0,44%), Jumbo (-0,23%), Allwyn (-0,15%), και οι μετοχές των ΔΕΗ και ΔΑΑ με οριακές απώλειες 0,09%.