Ουκρανία: Συμφωνία με Μολδαβία για έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

Ουκρανία και Μολδαβία κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας θα υπάρχει έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων έως το τέλος του έτους.

Ουκρανία και Μολδαβία κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας θα υπάρχει έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων έως το τέλος του έτους, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές στην Μαύρη Θάλασσα, εμποδίζουν τις παραδοσιακές διαδρομές εξαγωγής σιτηρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ