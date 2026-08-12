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Ουκρανία και Μολδαβία συμφώνησαν σε έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

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Ουκρανία: Συμφωνία με Μολδαβία για έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
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Ουκρανία και Μολδαβία κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας θα υπάρχει έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων έως το τέλος του έτους.

Ουκρανία και Μολδαβία κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας θα υπάρχει έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων έως το τέλος του έτους, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές στην Μαύρη Θάλασσα, εμποδίζουν τις παραδοσιακές διαδρομές εξαγωγής σιτηρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Μολδαβία
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