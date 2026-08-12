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Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν τον απολύτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ»

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Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν τον απολύτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ», αναφέρει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ» τον οποίο και θα διατηρήσουν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημείωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποκαλείται από όλους ως «ατσάλινο τείχος» και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό.

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν πολεμική αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή, ενώ η «ηγεσία» τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη! Δεν έχουν χρήματα, η χώρα τους είναι κατεστραμμένη. Το μόνο που τους έχει μείνει είναι fake news και πληθωρισμός στο 300% ο οποίος επιδεινώνεται», συνεχίζει η ανάρτηση.

«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ», καταλήγει.

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ
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