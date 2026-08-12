Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Σήμαντρα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σήμαντρα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μ.μ. σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.

Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ