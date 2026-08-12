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Χαλκιδική: Πυρκαγιά στα Σήμαντρα Πολυγύρου - «Σηκώθηκαν» εναέρια μέσα

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Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Σήμαντρα
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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σήμαντρα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Τελευταία ενημέρωση 18.19

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μ.μ. σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.

Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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