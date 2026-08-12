Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Η ήπια άνοδος του πληθωρισμού για τον Ιούλιο «καθησύχασε» τους επενδυτές σχετικά με μία αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Fed.

Κέρδη καταγράφουν στις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στη Wall Street καθώς η ήπια άνοδος του πληθωρισμού για τον Ιούλιο «καθησύχασε» τους επενδυτές σχετικά με μία αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,36% στις 53.895 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιείται 0,35% στις 7.755 μονάδες ενώ κατέγραψε και νέο ιστορικό υψηλό στις 7.765 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 0,64% στις 26.613 μονάδες.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) να σημειώνει αύξηση 0,1% τον Ιούλιο και να διαμορφώνεται στο 3,4% σε ετήσια βάση. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, σημείωσε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθε στο 2,5%.

Η Fed έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων στους Αμερικανούς καταναλωτές, με τρεις αξιωματούχους μάλιστα να ψηφίζουν υπέρ μίας αύξησης των επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίαση. Οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει, καθώς οι τιμές του WTI ξεπέρασαν την Τετάρτη τα 83 δολάρια το βαρέλι, όσο μειώνονται οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παρ' όλα αυτά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό περιόρισαν τα στοιχήματα της αγοράς για αύξηση επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούν πλέον περίπου 58% πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50%-3,75% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Το αντίστοιχο ποσοστό πριν μία εβδομάδα ήταν λίγο πάνω από 45%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της εταιρείας cloud υποδομών για τεχνητή νοημοσύνη CoreWeave σημειώνει άλμα 21% αφότου ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδά της διπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Επιπλέον, η Super Micro ενισχύεται κατά 9%, έπειτα από τα ισχυρά αποτελέσματα αλλά και τις αισιόδοξες προβλέψεις για τα κέρδη του α' τριμήνου.

Οι μετοχές των Dell και Micron καταγράφουν κέρδη άνω του 3% και 4% αντίστοιχα, ενώ η Cisco προσθέτει περίπου 2%.