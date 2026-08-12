DW: Σχεδόν ένας στους δύο Ιταλούς δεν θα πάει διακοπές

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας Tecne, το 48,5% των Ιταλών δεν πάει φέτος διακοπές.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας Tecne, το 48,5% των Ιταλών δεν πάει φέτος διακοπές. Τρεις ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, οι ιταλικές πόλεις δεν είναι έρημες, όπως είχαμε συνηθίσει τις περασμένες δεκαετίες. Τα στοιχεία της έρευνας αυτής μας λένε ότι στο 52,8% των περιπτώσεων πρόκειται για υποχρεωτική παραμονή στις ιταλικές πόλεις, λόγω οικονομικής στενότητας.

Το 25,7% των ερωτηθέντων, επίσης, επικαλείται πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ το 24,5% αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, εννέα εκατομμύρια Ιταλοί δεν θα μπορέσουν να αναζητήσουν λίγη δροσιά ούτε σε κάποιο κοντινό θέρετρο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για μια πολωμένη πραγματικότητα: η μισή χώρα βρίσκεται στις παραλίες, εντός και εκτός Ιταλίας, και η άλλη μισή αδυνατεί να χαλαρώσει και να αλλάξει παραστάσεις. Οι αυξήσεις είναι αισθητές, αρχίζοντας από τα καύσιμα. Σε σχέση με πέρυσι, για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με πετρέλαιο κίνησης, η αύξηση αγγίζει κατά μέσο όρο τα 22 ευρώ, ενώ για τη βενζίνη η διαφορά είναι της τάξης των 15 ευρώ. Η κύρια κατηγορία πολιτών που, λόγω περιορισμένου εισοδήματος, δεν μπορεί να ταξιδέψει είναι και φέτος εκείνη των ηλικιωμένων.

Δεν φταίνε μόνο τα λεφτά

Δεν πρόκειται, όμως, μόνον για οικονομικές δυσκολίες. Όπως γράφει η εφημερίδα il manifesto, σε αρκετές γνωστές παραλίες τις ημέρες αυτές δεν υπάρχει η συνηθισμένη πληρότητα. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και ο σχεδόν αδιάκοπος καύσωνας, ο οποίος πλήττει την Ιταλία από τα τέλη Μαΐου. Ακόμη και κάτω από την ομπρέλα, σε λίγα μέτρα απόσταση από το κύμα, πολλές φορές δεν καταφέρνεις να εξασφαλίσεις πλέον την τόσο ποθητή δροσιά, αφού το νερό της θάλασσας αγγίζει τους τριάντα βαθμούς. Για τους λουόμενους, πρόκειται σίγουρα για μια άγνωστη έως τώρα εμπειρία.

Παίζει, ασφαλώς, σημαντικό ρόλο και η ακρίβεια: στις οργανωμένες πλαζ οι τιμές αυξήθηκαν φέτος κατά 6% σε σχέση με το 2025. Και την ίδια ώρα, στις παραθαλάσσιες περιοχές, τον Ιούλιο ο ντόπιος τουρισμός παρουσίασε μείωση κατά 20%.

Για όλους εκείνους που δεν θα πάνε διακοπές και θα μείνουν στην ιταλική πρωτεύουσα και τον Δεκαπενταύγουστο υπάρχουν, πάντως, κάποιες ευχάριστες εναλλακτικές: τα μεγάλα πάρκα της Ρώμης και, το βράδυ, η δροσιά των θερινών κινηματογράφων που λειτουργούν σε χαρακτηριστικές, λαϊκές συνοικίες, όπως εκείνη της Γκαρμπατέλα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια μονοήμερη εκδρομή στα "Καστέλλι Ρομάνι", τα μικρά χωριά που βρίσκονται σε λόφους, σε ελάχιστη απόσταση από τη μεγαλούπολη. Δεν μιλάμε για αναζήτηση εντυπωσιακών εμπειριών, αλλά για μια αίσθηση εσωτερικής γαλήνης, σε διαφορετικούς ρυθμούς απ’ όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Γευόμενοι, γιατί όχι, και τα ξεχωριστά τοπικά ορεκτικά μαζί με μια πλούσια καρμπονάρα, δίπλα σε ένα μεσαιωνικό κάστρο, με την Αιώνια Πόλη να διακρίνεται στον ορίζοντα.

Πηγή: DEUTSCHE WELLE

