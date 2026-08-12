Το Claude της Anthropic «τελειώνει» τις ΑΙ εργασίες στα πανεπιστήμια - Πώς θα αναγνωρίζονται

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κώδικα Διαφάνειας του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ -τέθηκε σε ισχύ στις 2/8- οι εταιρείες πρέπει να εισαγάγουν τρόπους αναγνώρισης AI περιεχομένου.

Όσοι ήλπιζαν να γράφουν με χαρακτηριστική ευκολία πανεπιστημιακές εργασίες ή ολόκληρα μυθιστορήματα με την βοήθεια του Claude, μάλλον θα απογοητευτούν βαθιά, καθώς την Δευτέρα, η Anthropic ανακοίνωσε ότι τα νέα μοντέλα του προηγμένου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης θα ενσωματώνουν ένα «ανεπαίσθητο υδατογράφημα» απευθείας στο κείμενο που δημιουργείται με AI.

Το υδατογράφημα δεν αλλάζει το νόημα ή την αναγνωσιμότητα του κειμένου, ωστόσο «παραμένει» μαζί του κατά την αντιγραφή και την επικόλληση και «μπορεί να παραμείνει μετά από κάποια επεξεργασία», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κώδικα Διαφάνειας του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου, οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να εισαγάγουν τρόπους αναγνώρισης AI περιεχομένου.

Κάθε μοντέλο Claude που θα κυκλοφορήσει στις 2 Αυγούστου και μετά θα διαθέτει πλέον το υδατογράφημα, συμπεριλαμβανομένου κειμένου και εικόνων. Τα παλαιότερα μοντέλα θα υποβληθούν σε μια μεταβατική περίοδο.

Το αποτύπωμα δεν θα φαίνεται στον χρήστη, αλλά θα μπορεί να εντοπίζεται από ειδικά εργαλεία, αποκαλύπτοντας ότι το κείμενο δημιουργήθηκε ή επεξεργάστηκε από το Claude.

Το άρθρο 50 του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ για τη Διαφάνεια του Περιεχομένου που Δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απάντηση στην παγκόσμια ανησυχία ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί από το ανθρώπινο περιεχόμενο. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να κυριαρχεί στο διαδίκτυο, οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στον ευρύτερο κλάδο για να υδατογραφήσουν το περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με μεγάλα μέσα να τη συνδέουν άμεσα με την αντιγραφή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, η Telegraph επέλεξε τον τίτλο «Η αντιγραφή με AI θα αποκαλύπτεται από τα υδατογραφήματα», εστιάζοντας στους μαθητές που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εκπονούν τις εργασίες τους.

Αφαιρείται εύκολα από την εικόνα, με μεγάλη δυσκολία από το κείμενο

Η Anthropic εντάσσεται σε μια σειρά άλλων ομίλων που έχουν επίσης δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τον κώδικα διαφάνειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Google, Meta, Microsoft και OpenAI.

Όταν ο Claude δημιουργήσει μια εικόνα, η Anthropic θα επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα μεταδεδομένα προέλευσης C2PA (Content Credentials) -μία ψηφιακή ετικέτα προέλευσης που ενσωματώνεται σε αρχεία- ενώ τα κείμενα θα περιέχουν πλέον αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «αδιάκριτο υδατογράφημα».

Τα υπογεγραμμένα μεταδεδομένα που είναι προσαρτημένα σε αρχεία εικόνας είναι πιο «εύθραυστοι» μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να αφαιρεθούν με στιγμιότυπο οθόνης ή μετατροπή της μορφής αρχείου. Ωστόσο, τα υδατογραφήματα κειμένου μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.

Πλέο, οποιοδήποτε κείμενο που δημιουργείται από υποστηριζόμενα μοντέλα Claude θα φέρει το υδατογράφημα ακόμα και όταν ο χρήστης το αντιγράφει και το επικολλά, και το σημάδι μπορεί ακόμη και να αντέξει σε κάποιο βαθμό επεξεργασίας.

Το Anthropic είναι αρκετά σαφές σχετικά με αυτόν τον περιορισμό, σημειώνοντας ότι «ο Claude μπορεί να μην είναι ο αρχικός συγγραφέας. Οι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν το Claude για να διορθώσουν, να μεταφράσουν, να συνοψίσουν ή να μετατρέψουν αρχεία. Το αποτέλεσμα μπορεί να φέρει ένα σημάδι Claude ακόμα κι αν οι υποκείμενες ιδέες, κείμενο ή δεδομένα προέρχονται από άλλη πηγή».

Προειδοποιεί επίσης ότι η απουσία ενός σημαδιού δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν εμπλέκεται. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε βαριά επεξεργασία, η οποία για παράδειγμα ένα σύντομο κείμενο που μπορεί να μην έχει αρκετό υλικό για να ανιχνευθεί.

Το Anthropic δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα υδατογραφήματος.