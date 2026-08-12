Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο - Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος, Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο - Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος, Μέση Ανατολή και Ουκρανία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη συνομιλία υπογραμμίστηκαν, το διαχρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η γνώμη των Ελλήνων για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

72 δόσεις: Στο «ρελαντί» οι αιτήσεις - Περιορισμένη μέχρι στιγμής η ανταπόκριση στη ρύθμιση

Προβλήματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Το «κόλπο» με τα cookies και τα $80.000 την ημέρα

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Μάρκο Ρούμπιο
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider