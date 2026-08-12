Κοντογεώργης: «Ο Τσίπρας είναι ικανός να πει οτιδήποτε και την επόμενη ημέρα να κάνει το αντίθετο»

Στην αναλυτική αναφορά του στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα παρατήρησε ότι «επανέρχεται ένα πρόσωπο που έχει διαδραματίσει έναν αρνητικό ρόλο κατά τη γνώμη μας, βέβαια αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες».

Η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο ΕΡΤnews Radio105,8 ξεκίνησε με το θέμα της φοιτητικής στέγης (με αφορμή προηγούμενη συνέντευξη στην ίδια εκπομπή). Και, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, «από πέρυσι έχει ξεκινήσει πρόγραμμα κατασκευής νέων και ανακαίνισης παλιών φοιτητικών κατοικιών - εστιών, ύψους 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ. Αυτό αφορά 12.000 υφιστάμενες και 8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα, από τη Θράκη ως την Κρήτη». Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι «σε δύο χρόνια από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως». Τούτων δοθέντων, «πάνω από 20.000 παιδιά μας θα φιλοξενούνται σε νέες, σύγχρονες κατοικίες».

Όσον αφορά το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυτό έχει διπλασιασθεί για 45.000 φοιτητές που είναι μακριά από τον τόπο τους: Από τα 40 εκατ. έχει πάει στα 95-100 εκατ.

Και, συμπερασματικά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ζήτησε «να το πιστώσουμε σε αυτήν την κυβέρνηση ότι σε αυτό το κομμάτι έχει δεσμεύσει σημαντικούς πόρους και αυτό είναι κάτι που το βλέπουν οι φοιτητές», ενώ γενικά για το στεγαστικό ζήτημα, σημείωσε ότι «με το καινούριο πρόγραμμα "Ανακαινίζω - Νοικιάζω" ύψους 500 εκατ. υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση και με την ελαστικοποίηση των κριτηρίων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Σε άλλο θέμα της καθημερινότητας, το ενεργειακό, αφού δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν διαχειρίζεται μόνο η χώρα μας, συμπλήρωσε: «Μεσοσταθμικά, αυτόν τον χρόνο και πέρυσι είμαστε στα 115 ευρώ τη μεγαβατώρα, που είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Έστειλε, δε, και το μήνυμα - διαβεβαίωση, ότι «όποτε χρειάστηκε παρεμβήκαμε για να ενισχύουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και όποτε, αν χρειασθεί, θα το ξανακάνουμε».

Σε κλίμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε: «Είμαστε κατά της παροχολογίας, την έχουμε πληρώσει. Είμαστε κατά εξαγγελιών που στο τέλος δεν έχουν αντίκρισμα». Βασική κυβερνητική πολιτική «και σε αυτήν τη ΔΕΘ είναι η βελτίωση των εισοδημάτων», τόνισε, βάζοντας στη συζήτηση παραμέτρους όπως είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και η μείωση της φορολογίας, που είναι βασικοί πυλώνες του κυβερνητικού σχεδιασμού. Ακολούθως, μίλησε ειδικά για το πρόβλημα της ακρίβειας:

Αφού αναγνώρισε ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον πληθωρισμό», πρόσθεσε πως «στα τρόφιμα βλέπουμε μια στασιμότητα». Και, «κάποια στιγμή ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει όπως και στον υπόλοιπο κόσμο», αλλά αυτό που θα μείνει, θα είναι τα αυξημένα εισοδήματα. «Επιδίωξή μας για την επόμενη τετραετία είναι να κάνουμε άλματα ως προς το κομμάτι της βελτίωσης των εισοδημάτων και έχουμε τη δυνατότητα αυτή», επεσήμανε.

Στα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση ούτε κάνει σχεδιασμούς ούτε μπορεί να επιβάλει ποιον θα έχει αντίπαλο», επανέλαβε πως «εμείς δεν κάνουμε σύγκριση με την περίοδο 2015 - 2019, παρά μόνο ως ιστορικές περιόδους για να δείξουμε τη βελτίωση που έχει υπάρξει στην πατρίδα μας». Η σύγκριση είναι με «μια Ελλάδα υψηλών προσδοκιών», υπογράμμισε.

Στην αναλυτική αναφορά του στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα παρατήρησε ότι «επανέρχεται ένα πρόσωπο που έχει διαδραματίσει έναν αρνητικό ρόλο κατά τη γνώμη μας, βέβαια αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες».

Σύμφωνα με την προσέγγιση του κ. Κοντογεώργη, «το μεγάλο ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα είναι η πρωτοφανής αναξιοπιστία και αφερεγγυότητα». Ειδικότερα, «σήμερα μπορεί να σου πει ότι δεν θα βάλει κανένα νέο φόρο στη μεσαία τάξη», αλλά, από την άλλη, «οι ελευθεροεπαγγελματίες την περίοδο του κυρίου Τσίπρα είχαν φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που μπορεί να έφταναν ακόμη και το 80% του εισοδήματός τους». «Υπήρξε μια αφαίμαξη της μεσαίας τάξης», συμπέρανε.

Εξάλλου, συνέχισε, «ο κ. Τσίπρας είναι ικανός να πει οτιδήποτε για να μη φοβίσει και την επόμενη ημέρα να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Η αναξιοπιστία του φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο συζητά κάποια ζητήματα. Υπάρχει μια αναστολή σε αρκετούς συμπολίτες μας να τον εμπιστευθούν», υποστήριξε.

Ερωτηθείς για το διαφαινόμενο κλίμα πόλωσης στη χώρα τους επόμενους μήνες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απάντησε: «Εμείς δεν θα συμβάλουμε σε κλίμα τοξικότητας. Εμείς θα κάνουμε τον απολογισμό των πεπραγμένων μας και θα διατυπώσουμε την πρότασή μας για τη συνέχεια», με τα συγκεκριμένα εχέγγυα αξιοπιστίας της παράταξης.

«Εγώ δεν θέλω πολωμένο κλίμα», είπε επίσης με την παράλληλη υπόμνηση ότι «έχουμε υποφέρει από αυτό». Και, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που δίνει τον τόνο, κατέληξε: «Η ρητορική μίσους δεν ευνοεί την πατρίδα μας, εμείς δεν θα το κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα το υπηρετήσουμε, όχι γιατί δεν βολεύει εμάς, δεν βολεύει τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ