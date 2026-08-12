Περιφέρεια της Ρωσίας περιορίζει την προμήθεια καυσίμων έπειτα από ουκρανική επίθεση σε διυλιστήριο

Άλλες περιφέρειες έχουν επιβάλει περιορισμούς παρόμοιους με αυτούς που εφαρμόζονται στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ.

Η περιφέρεια Όρενμπουργκ της Ρωσίας επέβαλε περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων εν μέσω μιας «δύσκολης» κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην ορεινή επαρχία των Ουραλίων έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο διυλιστήριο του Ορσκ αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ο κυβερνήτης Γιεβγκένι Σόλτντσεφ αναφέρει τα εξής: «Αγαπητοί κάτοικοι ης περιφέρειάς μας, θα είμαι ειλικρινής : μια δύσκολη κατάσταση με τα καύσιμα έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μας».

Ο ίδιος αναφέρει ότι επέβαλε περιορισμούς στις πωλήσεις βενζίνης, μεταξύ των οποίων είναι και η απαγόρευση του γεμίσματος δοχείων, περιορισμούς στις πωλήσεις ποσοτήτων, καθώς και ένα σύστημα περιορισμού των πωλήσεων σε μονές ή ζυγές ημέρες, ανάλογα με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων σε όλες τις έντεκα ζώνες ώρας της από τότε που η Ουκρανία άρχισε να επιτίθεται σε διυλιστήρια πετρελαίου νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, αν και η κατάσταση είχε βελτιωθεί σε ορισμένες περιοχές.

Άλλες περιφέρειες έχουν επιβάλει περιορισμούς παρόμοιους με αυτούς που εφαρμόζονται στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ