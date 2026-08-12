Στο 3,4% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Επιπλέον, ο δομικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας επιτάχυνε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο περιορίζοντας τις πιέσεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) κατέγραψε ήπια άνοδο 0,1% τον Ιούλιο ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,4% από 3,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών της Εργασίας (BLS).

Επιπλέον, ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, σημείωσε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθε στο 2,5%. Σημειώνεται πως και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι τιμές της ενέργειας αποκλιμακώθηκαν κατά 1,5% έπειτα από πτώση 5,7% τον Ιούνιο. Ωστόσο, σε ετήσια βάση παραμένουν αυξημένες κατά 14,7%.

Το κόστος στέγασης, αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής μηνιαίας αύξησης του γενικού δείκτη. Ο δείκτης των τροφίμων, αυξήθηκε επίσης κατά 0,1%.

Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 0,1%, ενώ τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά αυξήθηκαν κατά 0,4%. Το κόστος ιατρικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια σημείωσαν αύξηση 2,2%.

Παρά το γεγονός πως παραμένει αρκετά πάνω από το στόχο του 2% της Fed, οι μετρήσεις των τελευταίων μηνών, δείχνουν ότι η κλιμάκωση του πληθωρισμού λόγω της εκρηκτικής ανόδου στις τιμές ενέργειας μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν αρχίζει να υποχωρεί. Ωστόσο, οι τιμές συνεχίζουν να παραμένουν ευμετάβλητες και εξαρτώνται άμεσα από τις συνθήκες στη Μέση Ανατολή.

«Θα υπάρξει ακόμη ένας γύρος στοιχείων για τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο, επομένως η εικόνα μπορεί ακόμη να αλλάξει. Ωστόσο, εκτός αν τα στοιχεία αυτά δείξουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, η Fed πιθανότατα θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε θέση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον επόμενο μήνα», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική αναλύτρια της Morgan Stanley Wealth Management.