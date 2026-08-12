Επιχειρήσεις | Τράπεζες

ΕΤΕ: Εκτοξεύει στα 20 ευρώ την τιμή στόχο η Citi - Τι βλέπει

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΤΕ: Εκτοξεύει στα 20 ευρώ την τιμή στόχο η Citi - Τι βλέπει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Εθνική Τράπεζα προχώρησε η Citi, μετά τα ισχυρά νούμερα του δευτέρου τριμήνου.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Εθνική Τράπεζα προχώρησε η Citi, μετά τα ισχυρά νούμερα του δευτέρου τριμήνου. Ο επενδυτικός οίκος αυξάνει στα 20 ευρώ την τιμή στόχο από 17 προηγουμένως διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Με βάση την τρέχουσα τιμή των 16,20, η νέα τιμή στόχος αφήνει περιθώριο ανόδου περίπου 23%, με την Citi να είναι ο πρώτος επενδυτικός οίκος που βλέπει την ΕΤΕ στα 20 ευρώ, την υψηλότερη τιμή στόχο.

Η αναβάθμιση της αποτίμησης έρχεται καθώς η Citi αναθεωρεί ανοδικά το μοντέλο κερδοφορίας της, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% για το 2026, 4% για το 2027 και 3% για το 2028. Βασικός μοχλός των αναθεωρήσεων είναι η υψηλότερη πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), με τον οίκο να βλέπει ισχυρή δυναμική στην πιστωτική επέκταση και θετικούς καταλύτες σε επιτόκια.

Παράλληλα, η Citi μειώνει την παραδοχή της για το κόστος κεφαλαίου στο 10% από 11%, εξέλιξη που λειτουργεί υποστηρικτικά για την αποτίμηση και συμβάλλει στην αύξηση της τιμής στόχου κατά 3 ευρώ.

Στο βασικό της σενάριο, η Citi στηρίζει την αποτίμηση σε sustainable excess capital-adjusted ROTE 17,7% και cost of equity 10%. Με αυτά τα δεδομένα, η μετοχή έχει θεωρητικό περιθώριο ανόδου 23% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η ανάλυση ευαισθησίας της Citi. Στο bull case, όπου το ROTE είναι κατά 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο και το cost of equity κατά 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο, η τιμή της μετοχής μπορεί να ανέλθει στα 24,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 51%.

Αντίθετα, στο bear case, με ROTE χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα και cost of equity υψηλότερο κατά 200 μονάδες βάσης, η αποτίμηση υποχωρεί στα 13,75 ευρώ, δηλαδή περίπου 15% κάτω από την τρέχουσα τιμή.

Η εικόνα που δίνει η Citi είναι συνεπώς θετική, με το βασικό σενάριο να προβλέπει σημαντικό upside, ενώ ακόμη μεγαλύτερη δυναμική εμφανίζεται εφόσον η τράπεζα επιτύχει υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και διατηρηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες αποτίμησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η γνώμη των Ελλήνων για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

72 δόσεις: Στο «ρελαντί» οι αιτήσεις - Περιορισμένη μέχρι στιγμής η ανταπόκριση στη ρύθμιση

Προβλήματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Το «κόλπο» με τα cookies και τα $80.000 την ημέρα

tags:
Εθνική Τράπεζα
Citi
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider