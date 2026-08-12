ΕΤΕ: Εκτοξεύει στα 20 ευρώ την τιμή στόχο η Citi - Τι βλέπει

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Εθνική Τράπεζα προχώρησε η Citi, μετά τα ισχυρά νούμερα του δευτέρου τριμήνου.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Εθνική Τράπεζα προχώρησε η Citi, μετά τα ισχυρά νούμερα του δευτέρου τριμήνου. Ο επενδυτικός οίκος αυξάνει στα 20 ευρώ την τιμή στόχο από 17 προηγουμένως διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Με βάση την τρέχουσα τιμή των 16,20, η νέα τιμή στόχος αφήνει περιθώριο ανόδου περίπου 23%, με την Citi να είναι ο πρώτος επενδυτικός οίκος που βλέπει την ΕΤΕ στα 20 ευρώ, την υψηλότερη τιμή στόχο.

Η αναβάθμιση της αποτίμησης έρχεται καθώς η Citi αναθεωρεί ανοδικά το μοντέλο κερδοφορίας της, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% για το 2026, 4% για το 2027 και 3% για το 2028. Βασικός μοχλός των αναθεωρήσεων είναι η υψηλότερη πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), με τον οίκο να βλέπει ισχυρή δυναμική στην πιστωτική επέκταση και θετικούς καταλύτες σε επιτόκια.

Παράλληλα, η Citi μειώνει την παραδοχή της για το κόστος κεφαλαίου στο 10% από 11%, εξέλιξη που λειτουργεί υποστηρικτικά για την αποτίμηση και συμβάλλει στην αύξηση της τιμής στόχου κατά 3 ευρώ.

Στο βασικό της σενάριο, η Citi στηρίζει την αποτίμηση σε sustainable excess capital-adjusted ROTE 17,7% και cost of equity 10%. Με αυτά τα δεδομένα, η μετοχή έχει θεωρητικό περιθώριο ανόδου 23% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η ανάλυση ευαισθησίας της Citi. Στο bull case, όπου το ROTE είναι κατά 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο και το cost of equity κατά 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο, η τιμή της μετοχής μπορεί να ανέλθει στα 24,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 51%.

Αντίθετα, στο bear case, με ROTE χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα και cost of equity υψηλότερο κατά 200 μονάδες βάσης, η αποτίμηση υποχωρεί στα 13,75 ευρώ, δηλαδή περίπου 15% κάτω από την τρέχουσα τιμή.

Η εικόνα που δίνει η Citi είναι συνεπώς θετική, με το βασικό σενάριο να προβλέπει σημαντικό upside, ενώ ακόμη μεγαλύτερη δυναμική εμφανίζεται εφόσον η τράπεζα επιτύχει υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και διατηρηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες αποτίμησης.