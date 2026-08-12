Η κυβέρνηση Τραμπ θα δαπανήσει τουλάχιστον 900 εκατ. δολάρια για έργα στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δαπανήσει τουλάχιστον 900 εκατ. δολάρια για τα κατασκευαστικά έργα στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δαπανήσει τουλάχιστον 900 εκατ. δολάρια για τα κατασκευαστικά έργα στους χώρους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επιικαλείται στοιχεία από αρχεία.

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Αντί να εξασφαλίσει κονδύλια απευθείας από το Κονγκρέσο, η κυβέρνηση έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση από άλλους θεσμούς και ιδιώτες χορηγούς και τα έχει κατευθύνει προς λογαριασμό που περιέχει λίγα εκατομμύρια δολάρια για έργα συντήρησης ρουτίνας του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Εμπιστευτικές επαφές και σχέδια δείχνουν ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει χρήματα του λογαριασμού αυτού για τα έργα «εκσυγχρονισμού» του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ