JPMorgan: Η Fed πρέπει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια - Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί

«Σίγουρα θα πρέπει τα επιτόκια να παραμείνουν σταθερά και πιστεύω ότι αυτό θα κάνουν», δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής, Ντέιβιντ Κέλι.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, σύμφωνα με τον επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της JPMorgan Asset Management, Ντέιβιντ Κέλι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί σταδιακά και ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν αναμένεται νέος κύκλος αυξήσεων μισθών και τιμών.

«Σίγουρα θα πρέπει τα επιτόκια να παραμείνουν σταθερά και πιστεύω ότι αυτό θα κάνουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Bloomberg μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό Ιουλίου.

Ο Κέλι διακρίνει μία καθαρή πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού η οποία στηρίζεται σε τρεις παράλληλες εξελίξεις: στο κόστος των δασμών που αναμένεται να υποχωρήσει, στην πτώση των τιμών του πετρελαίου με ενίσχυση των προσδοκιών για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και στην αύξηση των μισθών, ο ρυθμός της οποίας εξακολουθεί να υπολείπεται του πληθωρισμού. Το τελευταίο στοιχείο, τόνισε, στερεί από τις πληθωριστικές πιέσεις την απαραίτητη «καύσιμη ύλη» ώστε να αυτοτροφοδοτηθούν και να οδηγήσουν τη Fed σε αύξηση επιτοκίων.

«Ο πληθωρισμός είναι σαν έναν τραυματισμό. Απλώς χρειάζεται χρόνο για να επουλωθεί και, αν προσπαθήσεις να επιταχύνεις την ανάρρωση, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα κάνεις όλα χειρότερα», ανέφερε. «Δεν μπορεί να δημιουργηθεί σπιράλ μισθών-τιμών, αν οι μισθοί δεν αντιδρούν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Κέλι άσκησε κριτική στην πρόσφατη επικοινωνιακή πολιτική της Fed και χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole στα τέλη Αυγούστου ως κομβική στιγμή.

«Θα πρέπει να μετριάσει κάπως την ιδιαίτερα επιθετική ρητορική του και να πει, αλλά και να αναγνωρίσει, ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στο μέτωπο του πληθωρισμού», σημείωσε ο Κέλι. Επιπλέον, είπε πως σύμφωνα με τον ίδιο, η Fed «κινείται σε λάθος κατεύθυνση» με την πρόθεσή της να περιορίσει την επικοινωνία της με τις αγορές.