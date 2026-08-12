NBA: Πουλήθηκαν οι Λέικερς για πάνω από 12 δισ. δολάρια

Οι 17 φορές πρωταθλητές του NBA πωλούνται στους Αμερικανούς επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ.

Αλλάζουν... χέρια οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς, όπως αναφέρει το ESPN, οι 17 φορές πρωταθλητές του NBA πωλούνται στους Αμερικανούς επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ, σε τιμή-ρεκόρ, η οποία ξεπερνάει τα 12 δισ. δολάρια.

Οι επιχειρηματίες αποκτούν τους Λέικερς από τον Μαρκ Ουόλτερ, ο οποίος είχε αγοράσει ένα πλειοψηφικό μερίδιο στην ομάδα από την οικογένεια Μπας, με την αξία των «λιμνανθρώπων» να αποτιμάται τότε σε περίπου 10 δισ. δολάρια.

«Ως δια βίου οπαδοί του NBA, αισθανόμαστε βαθιά τιμή για την ευκαιρία να γίνουμε διαχειριστές των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας» τονίζουν οι Κούσνερ και Ίγκερ σε δήλωσή τους.

«Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο, να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και να υπηρετήσουμε αυτήν την εξαιρετική ομάδα, τους οπαδούς της και την πόλη του Λος Άντζελες», πρόσθεσαν.

Ο Ουόλτερ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας TWG Global, είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος των Λέικερς από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η προσφορά του εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA.

«Το να είμαι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν μια από τις μεγάλες τιμές της ζωής μου -μια εξαιρετική επένδυση, αλλά αυτό που θα κουβαλάω μαζί μου είναι η κοινότητα, οι οπαδοί και μια πόλη που αντιμετωπίζει αυτήν την ομάδα ως οικογένεια. Είμαι ευγνώμων στην Τζίνι Μπας, την οικογένεια Μπας, τους παίκτες και το προσωπικό που με καλωσόρισαν σε αυτό το κεφάλαιο. Οι Λέικερς ανήκουν στο Λος Άντζελες και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά» τονίζει ο Ουόλτερ.