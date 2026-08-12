Τεχνολογία

Η καθημερινή χρήση των smartphones και οι επιπτώσεις στο σώμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η καθημερινή χρήση των smartphones και οι επιπτώσεις στο σώμα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Είναι δεδομένο πως η διαρκής χρήση του κινητού επηρεάζει την προσοχή και τον ύπνο μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, επηρεάζει και το σώμα μας.

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Στο δρόμο καθώς περπατάμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην τραπεζαρία της δουλειάς ενώ παράλληλα τρώμε, περιμένοντας στο κόκκινο φανάρι ή στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Κυριολεκτικά παντού.

Είναι δεδομένο πως η διαρκής χρήση του κινητού επηρεάζει την προσοχή και τον ύπνο μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, όχι μόνο αυτά. Διότι φαίνεται πως το τίμημα είναι βαρύ, αφού μπορεί να αλλάζει και το ίδιο μας το σώμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η γνώμη των Ελλήνων για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

72 δόσεις: Στο «ρελαντί» οι αιτήσεις - Περιορισμένη μέχρι στιγμής η ανταπόκριση στη ρύθμιση

Προβλήματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Το «κόλπο» με τα cookies και τα $80.000 την ημέρα

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider