Η καθημερινή χρήση των smartphones και οι επιπτώσεις στο σώμα

Είναι δεδομένο πως η διαρκής χρήση του κινητού επηρεάζει την προσοχή και τον ύπνο μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, επηρεάζει και το σώμα μας.

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Στο δρόμο καθώς περπατάμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην τραπεζαρία της δουλειάς ενώ παράλληλα τρώμε, περιμένοντας στο κόκκινο φανάρι ή στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Κυριολεκτικά παντού.

Είναι δεδομένο πως η διαρκής χρήση του κινητού επηρεάζει την προσοχή και τον ύπνο μας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, όχι μόνο αυτά. Διότι φαίνεται πως το τίμημα είναι βαρύ, αφού μπορεί να αλλάζει και το ίδιο μας το σώμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr