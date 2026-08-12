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Τουρκία: F-16 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση - Σώος ο πιλότος

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Τουρκία: F-16 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση - Σώος ο πιλότος
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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Τα αίτια του ατυχήματος θα καθοριστούν έπειτα από ενδελεχή έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αναφέρει τυχόν ζημιές στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, κοντά στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Εικόνες από τη συντριβή που δημοσίευσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA δείχνουν μια έκρηξη ακολουθούμενη από δύο διακριτές, πυκνές στήλες καπνού, η μία λευκή και η άλλη μαύρη, σε μια περιοχή που φαίνεται ακατοίκητη.

Σύμφωνα με το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε μια αεροπορική βάση. Ο πιλότος νοσηλεύεται και ομάδες διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ένα F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας είχε ήδη συντριβεί στα τέλη Φεβρουαρίου στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Τουρκία
F-16
Αεροπορικό δυστύχημα
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