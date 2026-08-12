Η Goldman Sachs εξαγοράζει τη Neos Investments έναντι 2,3 δισ. δολαρίων

Η Goldman Sachs θα αποκτήσει την εταιρεία παροχής ETFs Neos Investments έναντι ποσού έως και 2,25 δισ. δολαρίων.

Η Goldman Sachs θα αποκτήσει την εταιρεία παροχής ETFs Neos Investments έναντι ποσού έως και 2,25 δισ. δολαρίων, καθώς η επενδυτική τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην ενεργή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η Neos διαχειρίζεται περίπου 32 δισ. δολάρια σε ενεργητικό μέσω σχεδόν 20 ETFs, τα οποία καλύπτουν μια σειρά από προϊόντα που βασίζονται σε δείκτες, χρησιμοποιώντας παράλληλα δικαιώματα προαίρεσης (options) για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και τον περιορισμό του κινδύνου καθοδικής πορείας.

Η Neos έχει καταγράψει απόδοση περίπου 19% σε διάστημα ενός έτους έως τον Ιούνιο μέσω του βασικού της ETF υψηλού εισοδήματος που παρακολουθεί τον S&P 500, ενώ οι συνολικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου από την έναρξή του πλησιάζουν το 15%, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

«Καθώς η ζήτηση των επενδυτών για ενεργά ETFs αυξάνεται, η πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση της Neos συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές μας στις στρατηγικές buffer, managed outcome και income», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon.

Ο γίγαντας της Wall Street έχει προχωρήσει σε εξαγορές στον χώρο των ενεργά διαχειριζόμενων ETFs, με στόχο να διαφοροποιήσει την παρουσία του στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία απέκτησε την Innovator Capital, η οποία επίσης χρησιμοποιεί ETFs που βασίζονται σε options.

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 4,6 δισ. δολαρίων από τον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά το β' τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εξαγορά της Neos, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, θα αυξήσει τα ενεργά ETFs της Goldman Sachs στα 80 δισ. δολάρια. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι συνιδρυτές της Neos, Troy Cates και Garrett Paolella, θα ενταχθούν στην τράπεζα ως συνεργάτες.