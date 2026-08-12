Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά στον Λουτρόπυργο Αττικής, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά στον Λουτρόπυργο Αττικής, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργος στην Αττική.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργος στην Αττική.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, και από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η γνώμη των Ελλήνων για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

72 δόσεις: Στο «ρελαντί» οι αιτήσεις - Περιορισμένη μέχρι στιγμής η ανταπόκριση στη ρύθμιση

Προβλήματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Το «κόλπο» με τα cookies και τα $80.000 την ημέρα

tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider