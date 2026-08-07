Κρι Κρι: Στα 0,428 ευρώ το καθαρό μέρισμα - Στις 26 Αυγούστου η πληρωμή

Στις 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το μέρισμα της Κρι Κρι για τη χρήση 2025, ύψους 14,88 εκατ. ευρώ, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στις 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το μέρισμα της Κρι Κρι για τη χρήση 2025, ύψους 14,88 εκατ. ευρώ, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το μεικτό μέρισμα διαμορφώνεται τελικά στα 0,4510347908 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά την παρακράτηση φόρου 5% το καθαρό πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 0,4284830513 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει στις 20 Αυγούστου.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 113772252000 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στη 08.07.2026 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 συνολικού ποσού 14.879.311,20 ευρώ ή 0,450 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα). Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μεικτό ποσό των 0,4510347908 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 75.860 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 20 Αυγούστου 2026 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,4284830513 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.