Aμυντική συμφωνία υπογράφουν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κι ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη αυτή, έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως η αυλή στο Ριάντ, οι υπηρεσίες του προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ.

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ