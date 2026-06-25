Ισραήλ: «Ο στρατός θα αποσυρθεί από τον Λίβανο μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ»

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή, δεν είναι αφοπλισμένη και αποστρατιωτικοποιημένη», δήλωσε ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, σε συνέντευξη Τύπου

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, την ώρα που Ισραήλ και Λίβανος έχουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή, δεν είναι αφοπλισμένη και αποστρατιωτικοποιημένη», δήλωσε ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, σε συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης Εσμαέλ Καάνι δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από μόνο του από ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου, αλλιώς θα αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή ηττημένο.

Την περασμένη εβδομάδα, ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης που τερματίζει τις εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, με την Τεχεράνη να λέει ότι αυτό σημαίνει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από το νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει αντισταθεί σθεναρά στην ιδέα ότι πρέπει να αποσυρθεί και έχει δεσμευτεί να παραμείνει σε μια ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ