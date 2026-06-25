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Φρουροί της Επανάστασης: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο

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Φρουροί της Επανάστασης: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο
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Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από μόνο του από ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου, αλλιώς θα αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή ηττημένο, δήλωσε σήμερα ο Εσμαέλ Καάνι.

Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από μόνο του από ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου, αλλιώς θα αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή ηττημένο, δήλωσε σήμερα ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης Εσμαέλ Καάνι, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης που τερματίζει τις εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, με την Τεχεράνη να λέει ότι αυτό σημαίνει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν απο το νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει αντισταθεί σθεναρά στην ιδέα ότι πρέπει να αποσυρθεί και έχει δεσμευτεί να παραμείνει σε μια ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Ισραήλ
Λίβανος
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