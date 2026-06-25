Ισραήλ και Λίβανος διαψεύδουν πληροφορία για αποχώρηση από τμήμα του νοτίου Λιβάνου

«Το Ισραήλ έκανε ήδη ένα συγκεκριμένο βήμα αποσυρόμενο από τμήμα της ουδέτερης ζώνης», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι αρνούνται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τμήμα των εδαφών του νοτίου Λιβάνου που έχουν καταλάβει στον πόλεμό τους με την Χεζμπολάχ. Την ισραηλινή αποχώρηση ανακοίνωσε νωρίτερα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαινώντας μάλιστα την κίνηση καλής θελήσεως του Ισραήλ προς την κυβέρνηση του Λιβάνου.

«Το Ισραήλ έκανε ήδη ένα συγκεκριμένο βήμα αποσυρόμενο από τμήμα της ουδέτερης ζώνης», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος αναφερόμενος στην ζώνη που έχει καταλάβει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο και αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας».

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συζητούν πρόταση υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ για την μεταφορά στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις τμήματος των εδαφών του νοτίου Λιβάνου, στα οποία έχει εισβάλει ο ισραηλινός στρατός, με στόχο την αποκατάσταση της λιβανικής κυριαρχίας σε κατεχόμενα από τα Ισραήλ λιβανικά εδάφη.

«Οι Λιβανικές Ενοπλες Δυνάμεις πρέπει τώρα να κινηθούν (σε αυτά τα εδάφη) και να τα εκκαθαρίσουν από όπλα και υποδομή τρομοκρατών κατά επαληθεύσιμο τρόπο. Αυτό το σχήμα θα επαναληφθεί σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, δίνοντας την δυνατότητα για την επιστροφή των εκτοπισμένων οικογενειών, την ανοικοδόμηση του νότου και την αποκατάσταση της πλήρους λιβανικής κυριαρχίας», δήλωσε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το σχέδιο ονομάζεται «πιλοτική ζώνη» και προωθήθηκε από την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των συνομιλιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο που διεξάγονται στις ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η πολιτική του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη και ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από την «ουδέτερη ζώνη» στον νότιο Λίβανο.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή του Λιβάνου σχολίασε ότι οι εξελίξεις στο πεδίο τις τελευταίες ημέρες «δείχνουν κάτι αντίθετο με υποχώρηση» και πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται σε όποιον πλησιάζει στην ζώνη που κατέχουν στον νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένου του λιβανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ