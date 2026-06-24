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Ισραήλ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στον λιβανικό στρατό ο έλεγχος των εδαφών στα νότια

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Ισραήλ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στον λιβανικό στρατό ο έλεγχος των εδαφών στα νότια
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Το προτεινόμενο «πιλοτικό» πρόγραμμα συζητείται κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα σε λιβανέζους και ισραηλινούς αξιωματούχους, ο οποίος άρχισε χθες, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο περιλαμβάνουν τη συζήτηση μιας υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ πρότασης που προβλέπει να παραδώσουν οι ισραηλινές δυνάμεις στο λιβανικό στρατό κάποια από τα εδάφη στα οποία εισέβαλαν στη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν ισραηλινοί και λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα εμπλεκόμενα λιβανικά στρατεύματα θα εκπαιδευθούν από τις ΗΠΑ, οι οποίες και θα εξασφαλίσουν ότι δεν συνδέονται με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Το προτεινόμενο «πιλοτικό» πρόγραμμα συζητείται κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα σε λιβανέζους και ισραηλινούς αξιωματούχους, ο οποίος άρχισε χθες, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια των ισραηλινών αξιωματούχων, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον και πως σήμερα θα διεξαχθούν συγκεκριμένες συνομιλίες μεταξύ στρατιωτικών, μεταξύ άλλων και για τις πιλοτικές ζώνες.

Ο λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σ' ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα προκύψει μόνο μετά την τελευταία ημέρα των συνομιλιών αύριο, Πέμπτη. Ο αξιωματούχος δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει τις δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων πως οι ΗΠΑ θα έχουν δικαίωμα βέτο στα λιβανικά στρατεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Λίβανος
ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
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