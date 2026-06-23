Λίβανος: Ο Αούν ζητά «τέλος ισραηλινής κατοχής» ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων

Δεν θα αποδεχτούμε τίποτα λιγότερο από το τέλος της ισραηλινής κατοχής και κάθε ξένης κηδεμονίας», είπε ο Αούν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διαμήνυσε σήμερα ότι απορρίπτει την ισραηλινή κατοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, αλλά και οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, την ώρα που ξεκινά στην Ουάσινγκτον ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτάσσεται η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

«Δεν θα αποδεχτούμε τίποτα λιγότερο από το τέλος της ισραηλινής κατοχής και κάθε ξένης κηδεμονίας», είπε ο Αούν, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν «στην πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου» στο σύνολο του εδάφους του.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα με τον Αούν, του είπαν ότι η Ουάσινγκτον προχωρά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων για την εδραίωση της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μηχανισμός για την οριστικοποίηση της κατάπαυσης του πυρός και την παρακολούθηση της εφαρμογής της είναι ακόμη υπό συζήτηση.

Χθες, ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου «θα συνεχιστούν» με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για την ειρήνη και την ασφάλεια μεταξύ των δύο πλευρών.

Χεζμπολάχ: Αποχώρηση όλων των Ισραηλινών με σαφές χρονοδιάγραμμα

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ αξίωσε σήμερα την απόσυρση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στον λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή.

«Επί του παρόντος έχουμε εκεχειρία… Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από την πλήρη απόσυρση (των δυνάμεών του) από όλα τα εδάφη του Λιβάνου», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής.

Το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του «και μόνο ο στρατός του Λιβάνου να αναπτυχθεί στα νότια του ποταμού Λιτάνι», σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε ο σεΐχης Κάσεμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ