Δύο νεκροί από ισραηλινά πυρά στον Λίβανο - Χεζμπολάχ: «Κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας»

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά αμάχων στον νότιο Λίβανο κοντά σε εκσκαφέα που καθάριζε δρόμο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο ανθρώπους στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου και μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης έπειτα τριήμερο διάλειμμα στις εχθροπραξίες. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «ενόπλους τρομοκράτες» που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες που επιχειρούν στην ισραηλινή «ζώνη ασφαλείας» του νοτίου Λιβάνου.

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά αμάχων στον νότιο Λίβανο και ότι το περιστατικό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, οι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά ομάδας ανθρώπων κοντά σε εκσκαφέα που καθάριζε δρόμο στην συνοικία αλ-Ντέιρ της Ναμπάτιε του νοτίου Λιβάνου.

Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης με πυροβολισμούς στη πόλη Ναμπατίγια αλ-Φάουκα του νοτίου Λιβάνου. Όπως ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ), Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μία μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο στη συνοικία αλ-Ντέιρ της πόλης.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που έχουν αναφερθεί ως αποτέλεσμα ισραηλινών πυρών στον Λίβανο τις τελευταίες τρεις ημέρες. Η κατάπαυση πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο τηρείται σε μεγάλο βαθμό από την Κυριακή και πρόκειται για τη μακρύτερη περίοδο ηρεμίας στον πόλεμο που ξεκίνησε ως επέκταση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι IDF, ανέφεραν ότι ότι «χτύπησαν ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή» για τους στρατιώτες στην περιοχή της κορυφογραμμής Αλί αλ-Ταχέρ, εντός μιας περιοχής του νότιου Λιβάνου, την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει «ζώνη ασφαλείας». Δεν ήταν αμέσως ‌σαφές αν επρόκειτο για το ίδιο περιστατικό.

«Αμέσως μετά τον εντοπισμό και με ταχεία κίνηση, οι δυνάμεις επιτέθηκαν στους τρομοκράτες βόρεια της ζώνης ασφαλείας, με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής», ανέφεραν οι IDF σε ανακοίνωσή τους. «Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη των άμεσων απειλών και δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να βλάψει τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ και τις δυνάμεις μας», προσθέτει η ανακοίνωση.