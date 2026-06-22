Τουρνάς: Αρκετά οικόπεδα μένουν ακαθάριστα, από αύριο οι έλεγχοι - Στις 700.000 οι δηλώσεις

Λήγει η προθεσμία στις 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι από δήμους και Πυροσβεστική.

Στο γεγονός ότι με την λήξη των δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων σήμερα ξεκινούν άμεσα οι έλεγχοι από δήμους και Πυροσβεστική στάθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha.

Όπως ανέφερε, με βάση τα πρωινά στοιχεία έχουν υποβληθεί περίπου 700.000 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός που υπολείπεται κατά περίπου 30.000 σε σχέση με πέρυσι. «Φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα και οι οικοπεδικοί χώροι που δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας αλλά αποτελεί υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Antinero. Όπως είπε, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν διατεθεί συνολικά 660 εκατ. ευρώ για έργα πρόληψης, εκ των οποίων τα 82 εκατ. ευρώ αφορούν τη φετινή χρονιά.

Αναφερόμενος στους ελέγχους που ξεκινούν από αύριο, είπε ότι υπάρχει συνεννόηση με την ΚΕΔΕ, τους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, με στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε επικίνδυνους οικοπεδικούς χώρους εντός των πόλεων αλλά και σε ζώνη 100 μέτρων περιμετρικά του αστικού ιστού, καθώς πρόκειται για περιοχές που μπορούν να συμβάλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ο κ. Τουρνάς αναγνώρισε ότι υπάρχουν δήμοι που έχουν καθυστερήσει τις παρεμβάσεις καθαρισμού, αναφέροντας μάλιστα ότι υπάρχει περίπτωση δήμου που έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για δράσεις πυροπροστασίας χωρίς να έχει ακόμη προχωρήσει σε ανάθεση έργου. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν και δήμοι που έχουν καθαρίσει τις εκτάσεις ευθύνης τους και παράλληλα βοηθούν δημότες που αδυνατούν να προχωρήσουν μόνοι τους στους απαιτούμενους καθαρισμούς. Όπως είπε, το υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των παρεμβάσεων «δήμο-δήμο», ενώ κάλεσε τις δημοτικές αρχές να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια, τις αναθέσεις έργων και το εποχικό προσωπικό προκειμένου να συγκροτήσουν συνεργεία και να επιταχύνουν τους καθαρισμούς το επόμενο διάστημα.

979 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Τουρνάς, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έως το βράδυ της Κυριακής είχαν εκδηλωθεί 979 πυρκαγιές. Από αυτές, έχει εντοπιστεί η αιτία για 449 περιπτώσεις, ενώ έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα. Παράλληλα, έχουν γίνει 111 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία.

Μόνο για τις φωτιές του τελευταίου διημέρου, όπως είπε, έγιναν 8 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα στο ακροατήριο.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η προσπάθεια ελέγχου των ενάρξεων βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιτήρησης, που περιλαμβάνει επίγειες περιπολίες, πυροφυλάκια και 83 drones σε όλη την επικράτεια, με στόχο τόσο τον γρήγορο εντοπισμό των πυρκαγιών όσο και τη διερεύνηση των αιτιών τους. «Μόνο μειώνοντας πραγματικά τον αριθμό των πυρκαγιών μπορούμε να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την αποτελεσματικότητά μας», υπογράμμισε.



83 αγροτοδασικές πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο – «Αν έχουμε 60 φωτιές, τι θα κάνουμε με 40 εναέρια;»

Μέσα στο Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, όπως ανέφερε ο υπουργός ενώ πρόσθεσε ότι ο μηχανισμός δοκιμάστηκε σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και η ξερή καύσιμη ύλη δημιουργούν το τρίπτυχο που ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. «Το πρώιμο μελτέμι δυσκολεύει την κατάσταση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι όλα τα συμβάντα του Σαββατοκύριακου αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι εφαρμόστηκε πλήρως το δόγμα της μέγιστης κινητοποίησης σε πρώτο χρόνο, με άμεση ενεργοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, της Αστυνομίας, των δασικών υπηρεσιών και των εθελοντών. Όπως εξήγησε, με την αναγγελία κάθε συμβάντος δίνεται εντολή απογείωσης σε αεροπλάνο ή ελικόπτερο, διαδικασία που απαιτεί περίπου 15 λεπτά, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύονται ή αποδεσμεύονται ανάλογα με την εξέλιξη της φωτιάς.

Ειδική αναφορά έκανε στη φωτιά στον Αλμυροπόταμο στη νότια Εύβοια, όπου κάηκαν περίπου 300 στρέμματα. Όπως είπε, κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, συν το συντονιστικό, καθώς και επίγειες δυνάμεις, με αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί έγκαιρα και να μην κινδυνεύσουν τα δύο χωριά της περιοχής.

Αναφερόμενος στα διαθέσιμα μέσα, ο υπουργός σημείωσε ότι ο μηχανισμός ενισχύεται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Όπως είπε, έχουν ήδη παραληφθεί τρία ελικόπτερα για εκπαιδεύσεις σε διάφορες αποστολές και τρία αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούνται για εναέρια επιτήρηση και συντονισμό επιχειρήσεων, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται η παραλαβή των δύο πρώτων Super Puma που θα είναι αποκλειστικά δασοπυροσβεστικά. Συνολικά, προβλέπεται η παραλαβή οκτώ τέτοιων ελικοπτέρων.

Ο κ. Τουρνάς παραδέχθηκε ότι τα νέα Canadair θα καθυστερήσουν, ωστόσο υπογράμμισε ότι φέτος η χώρα θα διαθέτει 51 μισθωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα, με διασπορά σε όλη την επικράτεια. Μαζί με τα εθνικά μέσα, ο συνολικός εναέριος στόλος θα φτάσει τα 80 μέσα, αριθμός που, όπως είπε, αποτελεί τον μεγαλύτερο εναέριο στόλο δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ακόμη και ένας ισχυρός μηχανισμός έχει όρια όταν ο αριθμός των συμβάντων είναι πολύ μεγάλος. «Αν έχουμε 60 φωτιές, 70 φωτιές, από τα 80 εναέρια μέσα που έχουμε μπορούν να πετάνε τα μισά, τα 40. Τα άλλα εξυπηρετούνται για να χρησιμοποιηθούν σε δεύτερο κύκλο. Άρα, αν έχεις 60 φωτιές, τι θα κάνεις με τα 40;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, η μείωση του αριθμού των ενάρξεων πυρκαγιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και στη δημιουργία 37 περιφερειακών ανακριτικών γραφείων.