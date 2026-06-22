Λάιεν: Η Μολδαβία έχει ολοκληρώσει το 93% των μεταρρυθμίσεων του σχεδίου ανάπτυξης της ΕΕ

Οι πρέσβεις των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν νωρίτερα τον Ιούνιο να προχωρήσουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία.

Η Μολδαβία έχει ολοκληρώσει το 93% των μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανάπτυξης της ΕΕ, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντησή της με την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου στις Βρυξέλλες.

Οι πρέσβεις των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν νωρίτερα τον Ιούνιο να προχωρήσουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία.