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Κατάρ: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 66 τραυματίες από έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν

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Κατάρ: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 66 τραυματίες από έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν
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Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Η έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία χαρακτηρίστηκε ατύχημα από τις αρχές, προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι.

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός μεταξύ των τραυματιών, διευκρίνισε ο Σάαντ αλ Κάαμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται, όπως δήλωσε ο υπουργός, για «ατύχημα και όχι δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια» που «δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εξαγωγές μας προς τον υπόλοιπο κόσμο».

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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