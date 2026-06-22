ΕΕ και Βρετανία αξιολογούν τις πιθανότητες διατήρησης της κοινής συνόδου κορυφής

«Οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και θα παραμείνουν ισχυρές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η βρετανική κυβέρνηση αξιολογούν τις πιθανότητες διατήρησης της κοινής τους συνόδου κορυφής που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου στης Βρυξέλλες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Έπειτα από την ανακοίνωση σήμερα το πρωί του πρωθυπουργού Στάρμερ, επαναξιολογούμε με τον πρόεδρο (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) Αντόνιο Κόστα και το Ηνωμένο Βασίλειο την πιθανότητα διατήρησης της συνόδου, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα και θα ενεργήσουμε αναλόγως», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και θα παραμείνουν ισχυρές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του βρετανού πρωθυπουργού ότι «οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον Κιρ Στάρμερ άλλαξαν σελίδα και εννοούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν».

Νωρίτερα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας,

«Χρειάζεται σε ορισμένους πολλά χρόνια για να γίνουν ο ηγέτης που γίνατε εσείς μέσα σε δύο χρόνια. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ