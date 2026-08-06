Πετρέλαιο: Πάνω από τα 80 δολάρια το Brent με κέρδη σχεδόν 4%

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών Ιράν-Ομάν και εάν αυτές τελικά θα αποκαταστήσουν τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Κέρδη καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών Ιράν-Ομάν και εάν αυτές τελικά θα αποκαταστήσουν τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που οι αναφορές για επιθέσεις σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν φροντίζουν να φουντώνουν τις εντάσεις και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent κερδίζουν 3,19 δολάρια, ή 4,02%, στα 82,64 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate προσθέτουν 2,58 δολάρια ή 3,43%, στα 77,80 δολάρια το βαρέλι. Τα δύο σημεία αναφοράς κατέγραψαν ήπιες μεταβολές την Τετάρτη.

Το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του Ορμούζ και μια κοινή ανακοίνωση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτα μέρη, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

«Οι τρέχουσες διπλωματικές ανταλλαγές απλώς έχουν δημιουργήσει ελπίδες ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να μειωθούν», δήλωσε ο Λιν Τραν, αναλυτής αγοράς στο XS.com. «Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη στρατιωτική δραστηριότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την προμήθεια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο».

Μια προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι, μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις μέχρι στιγμής προς το Ιράν.

Ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών είναι επικείμενη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα συμφωνούσαν ποτέ να ελέγχει το Ιράν την πρόσβαση σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο για ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα κράτη του Κόλπου ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση των ΗΠΑ στο έδαφός του θα προκαλέσει αντίποινα κατά κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με πέντε πηγές, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αυξήσει το κόστος της στρατιωτικής δράσης απειλώντας τους στενότερους περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Οι τιμές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία στις 17 Ιουνίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά εάν οι δύο πλευρές μπορούν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία, δήλωσε ο Γιούκι Τακασίμα, οικονομολόγος της Nomura Securities.

Ο Τακασίμα δήλωσε ότι οι ανησυχίες ότι οι επιθέσεις των Χούθι θα μπορούσαν να πλήξουν τη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας περιορίζουν την αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές για τον τερματισμό των διαταραχών στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή.