Αποφεύγοντας 3 παράγοντες κινδύνου κερδίζουμε 13 επιπλέον χρόνια χωρίς άνοια, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση, η απουσία διαβήτη και η αποφυγή του καπνίσματος μπορούν να χαρίσουν σχεδόν 13 επιπλέον χρόνια ζωής χωρίς άνοια.

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση, η απουσία διαβήτη και η αποφυγή του καπνίσματος μπορούν να χαρίσουν σχεδόν 13 επιπλέον χρόνια ζωής χωρίς άνοια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Neurology Open Access» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Στη μελέτη, με επικεφαλής την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, συμμετείχαν 12.409 άτομα, με μέση ηλικία τα 56 έτη, τα οποία δεν είχαν άνοια κατά την έναρξη της έρευνας. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τρεις βασικούς παράγοντες κινδύνου για άνοια: την υψηλή αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη και το κάπνισμα. Ως υψηλή αρτηριακή πίεση ορίστηκε τιμή μεγαλύτερη από 140/90 mmHg ή η λήψη φαρμάκων για τη μείωση της υπέρτασης.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 26 χρόνια κατά μέσο όρο. Στο διάστημα αυτό, 3.008 άτομα εμφάνισαν άνοια, ενώ 5.238 πέθαναν χωρίς να εμφανίσουν τη νόσο.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, τα άτομα που δεν είχαν κανέναν από τους τρεις παράγοντες κινδύνου έζησαν σχεδόν 13 χρόνια περισσότερα χωρίς άνοια σε σύγκριση με όσους είχαν και τους τρεις. Επιπλέον, οι γυναίκες έζησαν περισσότερα χρόνια χωρίς άνοια σε σύγκριση με τους άνδρες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραγόντων κινδύνου που είχαν. Αντίστοιχα, οι λευκοί συμμετέχοντες έζησαν περισσότερα χρόνια χωρίς άνοια σε σχέση με τους μαύρους συμμετέχοντες.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η αποφυγή αυτών των τριών αγγειακών παραγόντων κινδύνου προκαλεί την καθυστέρηση εμφάνισης της άνοιας, καταδεικνύει, ωστόσο, ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση. Επισημαίνουν επίσης ότι εξίσου σημαντικές είναι και άλλες υγιεινές συνήθειες, όπως η καλύτερη διατροφή και η περισσότερη σωματική δραστηριότητα.

Ως περιορισμό της μελέτης αναφέρουν ότι οι παράγοντες κινδύνου αξιολογήθηκαν μόνο μία φορά, στην αρχή της έρευνας. Ως εκ τούτου, η ανάλυση επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της αρχικής αξιολόγησης και όχι στις πιθανές μεταβολές των παραγόντων κινδύνου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ