Υγεία

Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών - Η λίστα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

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Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών - Η λίστα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
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Από τα βασικά υλικά πρώτων βοηθειών μέχρι το πιο βασικό που οι περισσότεροι ξεχνάμε: Η λίστα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να ταξιδέψεις με απόλυτη ασφάλεια.

Καθώς ετοιμάζουμε τις βαλίτσες για τις θερινές μας εξορμήσεις, η ανυπομονησία για στιγμές χαλάρωσης στην παραλία είναι στα ύψη. Ανάμεσα στα μαγιό, τα αέρινα φορέματα και τα αντηλιακά, υπάρχει όμως ένας «αόρατος» πρωταγωνιστής στον οποίο συχνά δεν δίνουμε τη σημασία που του αξίζει: το φαρμακείο διακοπών.

Όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, ένα τσίμπημα στην παραλία, ένας μικροτραυματισμός στα βράχια ή μια ξαφνική αδιαθεσία μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ενόψει του μεγάλου κύματος των εκδρομέων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μάς υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία είναι η καλύτερη προστασία. Ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί πρώτων βοηθαιών παρέχει άμεση ανακούφιση και μπορεί να σώσει την ημέρα, προσφέροντας την απαραίτητη φροντίδα μέχρι να βρεθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

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