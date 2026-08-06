Ήπιες απώλειες για τον χρυσό

Την Τετάρτη, η τιμή του χρυσού κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Φεβρουάριο.

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Μικρή πτώση καταγράφει πλέον ο χρυσός αφού νωρίτερα σκαρφάλωσε σε υψηλό επτά εβδομάδων, με ώθηση από τις ελπίδες που έχουν δημιουργηθεί αναφορικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που μετρίασαν τις ανησυχίες γύρω από τον πληθωρισμό και την σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Fed.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,22% στα 4.236,26 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Ιουνίου. Την Τετάρτη, η τιμή του χρυσού κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Φεβρουάριο. Τα futures των ΗΠΑ σημειώνουν απώλειες κατά 0,32% στα 4.291,6 δολάρια.

«Ο χρυσός προσπαθεί να διατηρήσει τα πρόσφατα κέρδη του σήμερα εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ελπίδες για μια διπλωματική πρόοδο που θα αποκαταστήσει τις ροές πετρελαίου μετριάζουν τους φόβους για πληθωρισμό και περιορίζουν τα επιθετικά στοιχήματα σύσφιξης της Fed», δήλωσε ο Νίκος Τζαμπούρας, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Tradu.com, ιδιοκτησίας της Jefferies.

Οι προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο έχουν μειωθεί στο 55% από 67% δύο ημέρες νωρίτερα.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, δήλωσε ότι «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση της περασμένης εβδομάδας να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια, καθώς η κεντρική τράπεζα συλλέγει περισσότερα δεδομένα σχετικά με το πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί στον πληθωρισμό που είναι πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Σε αντίθετο κλίμα κινήθηκαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, καθώς υποστηρίζει ότι τώρα χρειάζονται υψηλότερα επιτόκια για να μειωθεί ο πληθωρισμός και να αποφευχθούν πιο δραστικές αυξήσεις αργότερα. Σε συνέντευξή του χθες στο CNBC, ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας ζήτησε μια σταδιακή προσέγγιση που θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αν και δεν δεσμεύτηκε για ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση του Ιουλίου για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Παρασκευή.

Η έκθεση για την απασχόληση του ADP έδειξε ότι η αύξηση των μισθοδοσιών στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Ιούλιο.