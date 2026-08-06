Ευρεία σύσκεψη στον ΕΟΦ για την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων

Ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της αποτελεσματικότερης εποπτείας της φαρμακευτικής αγοράς αναλύθηκαν σε σύσκεψη στον ΕΟΦ.

Θέματα που αφορούν την ασφάλεια της διακίνησης των φαρμάκων, την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της αποτελεσματικότερης εποπτείας της φαρμακευτικής αγοράς, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων, αναλύθηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στον ΕΟΦ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, ο αντιπροέδρος Ηλίας Γουζούασης, ο αναπλ. διευθυντής Ελέγχου Κυκλοφορίας Προϊόντων του ΕΟΦ Δημήτριος Δήμας και αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποτελούμενη από τον πρόεδρο Απόστολο Βαλτά, τον Α΄ αντιπρόεδρο Σεραφείμ Ζήκα και τον γγ Εμμανουήλ Κατσαράκη, τον πρόεδρο Βασίλη Μπιρλιράκη και τον γγ της ΟΣΦΕ Τάσο Τερζή και τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ