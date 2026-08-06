Η πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας Όλγκα Στεφανίσινα στις ΗΠΑ είναι ύποπτη για διαφθορά

Η πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Όλγκα Στεφανίσινα, που αποπέμφθηκε τη Δευτέρα από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τέθηκε υπό έρευνα για διαφθορά.

Η πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Όλγκα Στεφανίσινα, που αποπέμφθηκε τη Δευτέρα από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τέθηκε υπό έρευνα για διαφθορά στη χώρα της, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η Στεφανίσινα, 40 ετών, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, είναι ύποπτη για «παράνομο πλουτισμό» ύψους έως 13,9 εκατ. χρίβνια (περίπου 270.000 ευρώ), δήλωσε η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς NABU στο Telegram.

Η κατηγορία αφορά μη δηλωθέντα πολυτελή ακίνητα, των οποίων η κατοχή είναι ασύμβατη με τα επίσημα έσοδα που δηλώθηκαν από την πρώην διπλωμάτη, σύμφωνα με τη NABU.

Η Όλγα Στεφανίσινα, που εμφανίστηκε ενώπιον ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς χθες Τετάρτη, έγραψε στο Facebook ότι προσεγγίζει «τα γεγονότα αυτά με ηρεμία και χωρίς περιττά συναισθήματα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομάκρυνε τη Δευτέρα τη Στεφανίσινα από τη θέση της πρεσβευτού στις ΗΠΑ, την οποία κατείχε από τον Ιούλιο του 2025, μια απόφαση που ήταν αναμενόμενη στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού που έγινε από τον Ουκρανό πρόεδρο τον προηγούμενο μήνα.

Ο Ζελένσκι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιος θα αντικαταστήσει τη Στεφανίσινα στην Ουάσινγκτον, ένα κρίσιμο πόστο για την Ουκρανία, η οποία βασίζεται στις παραδόσεις όπλων και στην παροχή πληροφοριών από την πλευρά των ΗΠΑ για να συνεχίσει να μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής.

Αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς έχουν συνταράξει την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και στο περιβάλλον του Ζελένσκι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, το δεξί του χέρι Αντρίι Γέρμακ αναγκάστηκε σε παραίτηση σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός σχεδίου κατασκευής πολυτελών ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ