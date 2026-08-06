Γαλλία: Οκτώ μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, η ρωσική ανάμειξη αυξάνεται

Μία σειρά αποσταθεροποιητικών ενεργειών, που αποδίδονται σε φιλορωσικά δίκτυα, έχουν βάλει στόχο μέσα σε λίγες ημέρες τρεις δηλωμένους ή μη υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές.

Οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η ρωσική ανάμειξη με στόχο υποψηφίους αυξάνεται στην Γαλλία, αν και παραμένει λιγότερο ορατή. Η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά η γαλλική αριστερά ζητά στα μέτρα να περιληφθούν πλατφόρμες όπως το TikTok και το X.

«Αν δεν κάνουμε τίποτε για να προστατευθούμε, η εκλογική διαδικασία μπορεί να αλλοιωθεί», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης Μακρόν που έχει γίνει και ο ίδιος στόχος και κατηγορεί την Ρωσία ότι «θέλει να κλέψει την ψηφοφορία από τους Γάλλους».

Μία σειρά αποσταθεροποιητικών ενεργειών, που αποδίδονται σε φιλορωσικά δίκτυα, έχουν βάλει στόχο μέσα σε λίγες ημέρες τρεις δηλωμένους ή μη υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές.

Ο κεντροδεξιός υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ έγινε στόχος συκοφαντιών για την κατάσταση της υγείας του, ο ευρωβουλευτής της αριστεράς Ραφαέλ Γκλυξμάν έγινε στόχος μέσω της συζύγου του, της δημοσιογράφου Λεά Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι «εξαγόρασε την εύνοια των μέσων ενημέρωσης» για λογαριασμό του συζύγου της, ενώ ο Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε στόχος μέσω «πληροφοριών» ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον.

Αν και οι ενέργειες αυτές δεν είναι πολύ εμφανείς, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, είναι οι πρώτες που στρέφονται κατά υποψηφίων από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.

Χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ αντέδρασε υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσίασε στα τέλη του Ιουλίου σχετικό νομοσχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοθετικό κείμενο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών για τα πρόσωπα που διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες σε εκλογικό πλαίσιο: η ποινή φυλάκισης ενός έτους με πρόστιμο 15.000 ευρώ μετατρέπεται σε φυλάκιση τριών ετών και πρόστιμο 45.000 ευρώ. Και μπορούν να φθάσουν μέχρι τα έξι χρόνια αν η αλλοίωση της εκλογικής διαδικασίας έγινε «για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μίας ξένης χώρας, επιχείρησης ή οργάνωσης».

Η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε επίσης διάταγμα που προβλέπει την σύσταση «επιτροπής ενημέρωσης» με αποστολή την ενημέρωση του κοινού και των υποψηφίων σε περίπτωση παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δέχθηκε τον Ιούνιο αντιπροσωπείες των πολιτικών κομμάτων για να συζητήσουν τις «σοβαρές απειλές επί των προεδρικών εκλογών» και οι επαφές αυτές θα συνεχισθούν από τον Σεπτέμβριο.

Ομως μέρος της γαλλικής αριστεράς θεωρεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν έχουν αρκετή εμβέλεια και θεωρεί ότι ξένες πλατφόρμες όπως το TikTok ή το X πρέπει επίσης να περιληφθούν.

Σιωπή από την δεξιά και την άκρα δεξιά

Ο Ραφαέλ Γκλυξμάν ζητά από τις γαλλικές και ευρωπαϊκές αρχές να μην διστάσουν αν χρειασθεί να λάβουν μέτρα κατά αυτών των κοινωνικών δικτύων.

Υπενθυμίζει την περίπτωση του ακροδεξιού υποψηφίου Καλίν Γκεοργκέσκου στις προεδρικές εκλογές στην Ρουμανία του 2024 που, κατά γενική κατάπληξη, ήρθε πρώτο στον πρώτο γύρο των εκλογών, κατηγορήθηκε από τις ρουμανικές αρχές για παράνομη εκστρατεία υποστήριξης ενορχηστρωμένη από την Μόσχα κυρίως μέσω του TikTok. Η ψηφοφορία ακυρώθηκε και ο φιλοευρωπαίος υποψήφιος Νικουσόρ Νταν κέρδισε τις εκλογές λίγους μήνες μετά.

«Δεν υπήρξαν κυρώσεις κατά του TikTok», λέει ο Ραφαέλ Γκλυξμάν.

Η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ κάνει ένα βήμα παραπάνω προτείνοντας την διακοπή της λειτουργίας στην Γαλλία δικτύων όπως το Χ κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων.

Από τότε που εξαγόρασε το Twitter για να το μετονομάσει σε Χ το 2022, ο Ιλον Μασκ δεν χάνει ευκαιρία για να αποστείλει πολιτικά μηνύματα μέσω της πλατφόρμας του. Στις αρχές του Ιουλίου, χαρακτήρισε την υποψηφιότητα της Μαρίν Λε Πέν «τελευταία ελπίδα της Γαλλίας».

Μπροστά στις επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης των τελευταίων ημερών, η γαλλική δεξιά και η άκρα δεξιά τηρούν σιγή.

Από πολιτικής απόψεως, το θέμα είναι ευαίσθητο για τον Εθνικό Συναγερμό εξαιτίας των δεσμών του κόμματος με την Ρωσία τουλάχιστον μέσω του δανείου που είχε εξασφαλισθεί από ρωσική τράπεζα κατά την δεκαετία του 2010.

Το 2025, ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά επέλεξε να σκληρύνει την δημόσια στάση του και χαρακτήρισε την Μόσχα «πολυδιάστατη απειλή» για την Γαλλία και κατήγγειλε ρωσικές παρεμβάσεις.

Για τον Ραφαέλ Γκλυξμάν, «η καμπάνια του 2027 θα σημαδευτεί από την ρωσική ανάμειξη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ