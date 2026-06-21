Είναι εκατομμυριούχος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς;

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έδωσε ένα παχυλό συμβόλαιο στον Σέρβο τεχνικό με 10,5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τη μεγάλη επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια πραγματοποίησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να τινάζει την μπάνκα.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έδωσε ένα παχυλό συμβόλαιο στον Σέρβο τεχνικό με 10,5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο πολύπειρος προπονητής έκανε το comeback στους «πράσινους», με τους οποίους σήκωσε 23 τίτλους (5 Ευρωλίγκες, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα -με 6 νταμπλ και 2 triple crown- από το 1999 έως το 2012).

Ο «Ζοτς» διαδέχεται στον πάγκο τον Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο κόουτς να αποχωρεί το T-Center με 1 Ευρωλίγκα, 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελλα Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 66χρονος που έφυγε από την Παρτιζάν μετά από από 4 χρόνια είναι από τους «Μίδες» των ευρωπαϊκών και ελληνικών παρκέ.

Στον σερβικό σύλλογο το διάστημα 2021-2025 ο κ. Ομπράντοβιτς και το προπονητικό του επιτελείο λάμβαναν 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τον Ιούλιο του 2013 υπέγραψε τριετές με τη Φενέρ, ο είχε απολαβές 7,5 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο).

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Μάλιστα, το ποσό αυξήθηκε σημαντικά με την ανανέωση του συμβολαίου του καθώς από το 2016-2020 ο ετήσιος μισθός του από τους Τούρκους είχε φτάσει τα 3 εκατ. ευρώ με τα μπόνους για επίτευξη στόχων.

Με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2017, μαζί με τα «πριμ» ο κ. Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, είδε στον τραπεζικό του λογαριασμό 5,25 εκατ. ευρώ.

Για το πέρασμά του από Μπανταλόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενετόν, εκτιμάται πως οι πληρωμές του κυμαίνονταν από 200.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σημαντικά υψηλότερα ήταν τα ποσά στη διαμονή του στον Παναθηναϊκό. Διεθνή ΜΜΕ υπολογίζουν την περιουσία του κ. Ομπράντοβιτς μεταξύ 7 και 10 εκατ. ευρώ.