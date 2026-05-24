Τι χρήματα παίρνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός σε ένα ντέρμπι - θρίλερ, για γερά νεύρα, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με 92-85 μέσα στο κατάμεστο T-Center της Αθήνας, μπροστά σε 18.000 «ερυθρόλευκους», φεύγοντας για το λιμάνι του Πειραιά τόσο με την κούπα αλλά και με 2,4 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 600.000 ευρώ από τα περσινά 1,8 εκατ. ευρώ)!

Η «Βασίλισσα» στον πέμπτο τελικό της απέναντι στους Πειραιώτες σε Final Four, δεν κατάφερε να πάρει το 12ο αστέρι της, αλλά αποχωρεί για την Ισπανία με 2,1 εκατ. ευρώ στις βαλίτσες της (ποσό υπερδιπλάσιο από το 1 εκατ. ευρώ που έλαβαν πέρυσι οι Μονεγάσκοι). Φενέρ και Βαλένθια, για την τρίτη και τέταρτη θέση έβαλαν στην τσέπη από 1,8 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Για τις υπόλοιπες 12 ομάδες της διοργάνωσης, με βάση τη βαθμολογία μετά τα play in, τα χρηματικά έπαθλα είναι τα ακόλουθα:

5η θέση - Ζαλγκίρις (1,2 εκατ. ευρώ)

6η θέση - Χάποελ (1,05 εκατ. ευρώ)

7η θέση - Παναθηναϊκός (900.000 ευρώ)

8η θέση - Μονακό (750.000 ευρώ)

9η θέση - Μπαρτσελόνα (675.000 ευρώ)

10η θέση - Ερυθρός Αστέρας (600.000 ευρώ)

11η θεση - Ντουμπάι (525.000 ευρώ)

12η θέση - Μακάμπι (450.000 ευρώ)

13η θέση - Μπάγερν (375.000 ευρώ)

14η θέση - Μιλάνο (300.000 ευρώ)

15η θέση - Παρτίζαν (225.000 ευρώ)

16η θέση Παρί (150.000 ευρώ)

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά από πέντε συνεχόμενα F4 σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο έπειτα από 13 χρόνια, με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ (20 πόντους, 4 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και άξιους συμπαραστάτες τους Άλεκ Πίτερς και Σάσα Βεζένκοφ (16 και 12 πόντους). Για τη Ρεάλ ξεχώρισαν οι Τρέι Λάιλς (24 πόντους) και Μάριο Χεζόνια (19 πόντους).

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα έβαλε ο Μάριο Χεζόνια με δύσκολο λέι απ, ενώ ο Λάιλ έκανε το 0-4 κάτω από το καλάθι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άνοιξε τον λογαριασμό του Ολυμπιακού με 1 ελεύθερη βολή. Ο Λάιλς έκανε το 1-6 με εύστοχο δίποντο, ενώ αμέσως μετά έβαλε και τρίποντο, διαμορφώνοντας το 1-9 με αποτέλεσμα ο Έλληνας κόουτς να καλέσει τάιμ άουτ μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα της ομάδας του.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έβαλε το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι για τον Ολυμπιακό με ταμπλό, ενώ ο Λάιλς ευστόχησε σε νέο σουτ 3 πόντων έχοντας 10 από τους 12 πόντους της «Βασίλισσας». Εύστοχος και για Αλβάντε που έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους Μαρδιλένους για το 3-15, ενώ απάντησε ο Σάσα Βεζένκοφ με γκολ φάουλ για το έμμεσο τρίποντο. Νέο τρίποντο ήρθε από τον Τόμας Γουόκαπ για το 9-15.

Δεύτερο γκολ φάουλ από τον Βούλγαρο φόργουορντ έριξε τη διαφορά εκ νέου στο σουτ. Ο Λάιλς πήρε φωτιά με 3ο τρίποντο, ενώ ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού έβαλε μία βολή για το 13-18. Το 13-20 έκανε ο Φελίζ κάτω από το καλάθι ενώ με 2 βολές απάντησε ο Χολ μειώνοντας στους 5 (15-20). Το 15-22 από τον Χεζόνια με λόμπα από το χαμηλό ποστ ενώ ο Γουόρντ απάντησε με αριστερό μπάσιμο.

Νέο φλόουτερ από τον Φελίζ έκανε το 17-24, ενώ ο Μαλεντόν βρήκε τρόπο να σκοράρει στη λήξη της επίθεσης για το 17-26. Ο Χολ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε κάτω από το καλάθι για το 19-26. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έκανε πέντε λάθη, η ισπανική ομάδα 2 και οι βολές ήταν 6/8 και 0/0.

Στην εκκίνηση του β' δεκαλέπτου, ο Αμπάλντε έβαλε νέο τρίποντο στέλνοντας τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο για το 19-29. Γρήγορα ο Γουόρντ το έβαλε από κάτω για το 21-29, ενώ ο Κόρι Τζόζεφ έκανε το 23-29 ενώ με σουτ μέσης απόστασης ο Πίτερς έκανε το 25-29 και τάιμ άουτ από τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ανάσα στην Ρεάλ με δύσκολο φέιντ αγουέι ο Λάιλς για το 25-31 ενώ ο Γουόρντ ευστόχησε για τρεις και έστειλε το ματς στο 28-31. Ο Φελίζ στον αιφνιδιασμό έκανε το 28-33, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε σε τρίποντο ο Φουρνιέ και με το ίδιο νόμισμα απάντησε ο Γιουλ. Ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού έβαλε καλάθι και φάουλ, ενώ ευστοχώντας από τη γραμμή της φιλανθρωπίας έκανε το 34-36.

Ο Πίτερς από το λόου ποστ ισοφάρισε για το 36-36, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε το πρώτο προβάδισμα για την ομάδα του Πειραιά με λέι απ για το 38-36. Ο Λάιλς έβαλε πάλι μπροστά τη Ρεάλ από τα 6,75μ (18π) ενώ ο Φουρνιέ απάντησε για το 41-39 και ο Πίτερς έκανε το 44-39. Νέο τρίποντο ο Λάιλς (44-42), ενώ ισοφάρισε ο Καμπάτσο (44-44). Οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με 46-44 από τιπ του Πίτερς.

Στο β' μισό, ο Σακίλ ΜακΚίσικ ευστόχησε για τρεις για το 49-44, ενώ ο Μάριο Χεζόνια σε δύσκολο λέι απ έκανε το 49-46. Ο Αμπάλντε με τρίτο τρίποντο έφερε το ματς στα ίσα στο 49-49. Δεύτερο τρίποντο από τον Γουόκαπ για το 52-49 ενώ με μία εύστοχή ο Καμπάτσο έκανε το ματς στο 52-50, με τον Μιλουτίνοφ να ευστοχεί από το ποστ για το 54-50.

Ο Κροάτης φόργουορντ των Μαδριλένων έβαλε τρίποντο για το 54-53 ενώ ο Φελίζ έδωσε νέο προβάδισμα στη Βασίλισσα με 54-55 και αμέσως τρίποντο για το 54-58. Ο Χεζόνια έστειλε το ματς στο +6 και ο Έλληνας τεχνικός κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ για να μην ξεφύγουν οι Ισπανοί. Ο ΜακΚίσικ κάρφωσε για το 56-60 και ο Γουόκαπ μείωσε στο καλάθι, με 1/2 βολές ο Μιλουτίνοφ και 59-60.

Ο Χεζόνια από τη γραμμή έκανε το 59-61 ενώ μετά από νέο φάουλ ευστόχησε και στις 2 για το 59-63. Ο Μαλεντόν κέρδισε το φάουλ από τον Τζόζεφ και με 2/2 κατέστησε το σκορ 59-65. Ο Μιλουτίνοφ με φόλλοου στην εκπνοή του γ' δεκαλέπτου έριξε τη διαφορά στο -4 (61-65). Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 13 λάθη έναντι 5 της Ρεάλ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Φουρνιέ ευστόχησε για 3 για το 64-65 και ο Τζόζεφ απάντησε με νέο τρίποντο για το 67-65. Ο Μαλεντόν έδωσε νέο προβάδισμα με τρίποντο, ενώ ο Βεζένκοφ έκανε το 1/2 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας για το 68-68. Ο Μαλεντόν έβαλε τη δεύτερη βολή για το 68-69. Προβάδισμα με Βεζένκοφ για το 70-69 ενώ ο Χεζόνια απάντησε άμεσα για το 70-71.

Ο Βεζένκοφ ευστόχησε για 3 σε τρίποντο - μαχαιριά για το 73-71 ενώ ο Πίτερς οδηγήθηκε στις βολές και διαμόρφωσε το 74-71. Ο Φελίζ έβαλε το καλάθι και φάουλ αλλά αστόχησε στη συμπληρωματική βολή και ο Φουρνιέ με λέι απ από τον κεντρικό διάδρομο έκανε το 76-73. Ο Ντεκ έβαλε και τις 2 βολές για το 76-75. Από τη γραμμή ο Τζόουνς έκανε το 78-75 ενώ ο Ντεκ άφησε την μπάλα στο καλάθι και 78-77.

Ο Πίτερς έβαλε σουτ μέσης απόστασης για το 80-77 ενώ από πολύ μακριά ο Χεζόνια έκανε το 80-80. Ο Τζόουνς κάρφωσε για το 82-80. Ο Γουόκαπ από τις βολές έστειλε το ματς στις 2 κατοχές ενώ ο Φουρνιέ με εύστοχο ζευγάρι βολών έκανε το 86-80. Εκ νέου από τη βολή διαμόρφωσε το 88-80 ενώ ο Λάιλς κάρφωσε για το 88-82 και έχασε επίτηδες τη 2η βολή για το 88-83.

Ο Καμπάτσο κέρδισε φάουλ στο τρίποντο και έβαλε 2/3 σκοπίμως και 88-86. Ο Φελίζ αστόχησε για τρεις και πήρε το ριμπάουντ ο Πίτερς που πήγε στη γραμμή της φιλανθρωπίας για το 90-85. Ο Καμπάτσο αστόχησε για 3 και μετά από νέο ριμπάουντ ο Πίτερς πήρε το φάουλ και με 2/2 διαμόρφωσε το τελικό 92-85.