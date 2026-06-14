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Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: 149 νεκροί επί συνόλου 710 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

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Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: 149 νεκροί επί συνόλου 710 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
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Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ανταπόκριση στην επιδημία είναι «ιδιαίτερα δύσκολη».

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 710, αφού καταγράφηκαν 21 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, 149 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Έμπολα
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
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