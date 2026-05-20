ΕΕ: Εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση του δανείου των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει στα μέσα του Ιουνίου μία πρώτη δόση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ δανείου προς την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις.

«Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις μας (...) για την δημοσιονομική βοήθεια στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας», δήλωσε ο επίτροπος, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης, υπό την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα επικυρώσει την συμφωνία.

Ενα πρωτόκολλο συμφωνίας συνομολογήθηκε με το Κίεβο το οποίο ρυθμίζει την διαδικασία χορήγησης αυτής της οικονομικής βοήθειας και κυρίως τις προϋποθέσεις που το Κίεβο καλείται να εκπληρώσει για να την λάβει.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο δεσμεύθηκε να αυξήσει τα δημοσιονομικά του έσοδα κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το έτος, διευκρίνισε ο ευρωπαίος επίτροπος.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ράντα, το ουκρανικό κοινοβούλιο.

Μία γενικότερη δανειοδοτική συμφωνία βρίσκεται επίσης στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Θα πλαισιώνει την ευρωπαϊκή στήριξη στις αμυντικές δαπάνες του Κιέβου, διευκρίνισε ο Βάλντις Ντομπρόφσκις προσθέτοντας ότι επίκειται η καταβολή μίας πρώτης δόσης του στρατιωτικού δανείου προς την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χορηγεί στην Ουκρανία δάνειο συνολικού ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εκταμιευθεί κατά δόσεις το 2026 και το 2027. Τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν στην ουκρανική άμυνα και τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών (νοσοκομεία, σχολεία, στέγαση προσφύγων του πολέμου).

Το Κίεβο δεν θα καταβάλει τόκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλλά, δεν πρόκειται για λευκή επιταγή, προειδοποιούν οι Βρυξέλλες: το δάνειο υπόκειται σε όρους, ιδιαίτερα ως προς την διαφάνεια χρησιμοποίησης των πόρων, τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Και ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες θα προμηθεύσουν μέρος των στρατιωτικού εξοπλισμού που θα αγορασθεί με τους πόρους του ευρωπαϊκού δανείου.

Η χορήγηση του δανείου επικυρώθηκε από την ΕΕ τον Απρίλιο, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο που είχε παγώσει επί μήνες την διαδικασία.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι αυτοί είναι ζωτικής σημασίας για το Κίεβο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη χορηγήσει δάνειο 200 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία υπό διάφορες μορφές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στα τέλη του 2025, η Ένωση δεσμεύθηκε για την χορήγηση αυτού του δανείου προς το Κίεβο για να αποφευχθεί η χρεωκοπία της εξαντλημένης από την πολεμική προσπάθεια χώρας και από το κλείσιμο της αμερικανικής στρόφιγγας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ