Νέα ψηφιακή πλατφόρμα κατά του παράνομου online τζόγου από την ΕΕΕΠ

Σύμβαση με την CODE.HUB I.K.E. για την ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος ανίχνευσης και αξιολόγησης ύποπτων ιστοτόπων τυχερών παιγνίων - Ολοκλήρωση σε 14 εβδομάδες.

Στην ενίσχυση του τεχνολογικού της οπλοστασίου για την καταπολέμηση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), υπογράφοντας σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέας, ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας ανίχνευσης και αξιολόγησης ύποπτων ιστοτόπων τυχερών παιγνίων.

Η σύμβαση υπεγράφη, μεταξύ της ΕΕΕΠ και της εταιρείας CODE.HUB I.K.E., η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του νέου συστήματος, καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών.

Ενίσχυση της εποπτείας με σύγχρονα εργαλεία

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στους στρατηγικούς άξονες της ΕΕΕΠ για την περίοδο 2026–2030 και ειδικότερα στην ενίσχυση του εποπτικού και ελεγκτικού έργου της Αρχής ως προς την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής παιγνίων. Ήδη από το 2023 η ΕΕΕΠ διαθέτει πλατφόρμα υποβολής καταγγελιών και αναφορών, μέσω της οποίας οι πολίτες και οι παίκτες μπορούν να υποβάλουν επώνυμες καταγγελίες ή ανώνυμες αναφορές για παράνομο στοιχηματισμό.

Το σύστημα διαλειτουργεί με το σύστημα διακίνησης εγγράφων (Docutracks) και τροφοδοτεί τη λίστα μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist), ενώ υποστηρίζεται και από σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση των δεδομένων. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή τη λειτουργία, μετατρέποντας τη διαχείριση των αναφορών και τον εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων σε μια περισσότερο αυτοματοποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία.

Τι θα περιλαμβάνει η νέα πλατφόρμα

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος για την ανίχνευση, συλλογή και τεχνική επεξεργασία ιστοτόπων που ενδέχεται να σχετίζονται με μη αδειοδοτημένη παροχή ή προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί δεδομένα τόσο από την υφιστάμενη πλατφόρμα αναφορών της ΕΕΕΠ όσο και από αυτοματοποιημένες αναζητήσεις στον παγκόσμιο ιστό, με χρήση λέξεων-κλειδιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη Πλατφόρμας Επαλήθευσης Ιστοτόπων Τυχερών Παιγνίων, η οποία θα περιλαμβάνει:

Αυτοματοποιημένο τεχνικό μηχανισμό συλλογής, ταξινόμησης και επαλήθευσης αδειοδότησης ιστοτόπων.

Ασφαλές περιβάλλον portal με πρόσβαση βάσει ρόλων και δικαιωμάτων, για διαχείριση υποθέσεων, χειροκίνητο έλεγχο και παραγωγή αναφορών.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα είναι αρθρωτή (modular) και event-driven, βασισμένη σε τριεπίπεδη (3-tier) δομή – επίπεδο χρηστών, επιχειρησιακής λογικής και δεδομένων – με βάση δεδομένων MySQL ή SQL Server. Παράλληλα, θα διασυνδεθεί με το επίσημο μητρώο αδειοδοτημένων παρόχων, ώστε να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση και αξιολόγηση της κατάστασης αδειοδότησης κάθε εξεταζόμενου ιστοτόπου.

Το σύστημα θα επιτρέπει επίσης τη δημιουργία υποθέσεων από τους χρήστες κατόπιν ad hoc ερευνών.

Ανάπτυξη, εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει όχι μόνο την τεχνική υλοποίηση αλλά και την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση των χρηστών της ΕΕΕΠ, με πρόγραμμα τουλάχιστον δέκα ωρών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η φάση πιλοτικής λειτουργίας, διάρκειας δύο εβδομάδων, κατά την οποία η εφαρμογή θα λειτουργήσει υπό πραγματικές συνθήκες. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις, διορθώσεις και προσαρμογές, με συνεχή συνεργασία της αναδόχου με τα αρμόδια στελέχη της Αρχής.

Χρονοδιάγραμμα 14 εβδομάδων και σαφή παραδοτέα

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις εβδομάδες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε έξι φάσεις, που περιλαμβάνουν ανάλυση απαιτήσεων και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ενοποίηση πηγών δεδομένων, ανάπτυξη αυτοματοποιημένων ροών ανάλυσης με χρήση κανόνων και τεχνητής νοημοσύνης, μηχανισμό σύγκρισης με επίσημα μητρώα, ολοκληρωμένες δοκιμές, εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία.

Στα βασικά παραδοτέα περιλαμβάνονται η ανάλυση απαιτήσεων και το αρχιτεκτονικό διάγραμμα, ο σχεδιασμός των αυτοματοποιημένων ροών και του συστήματος διαχείρισης δεδομένων, η πλήρως λειτουργική Πλατφόρμα Ανίχνευσης και Αξιολόγησης Ύποπτων Ιστοτόπων, καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής τεκμηρίωσης. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΕΕΕΠ επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση ψηφιακής εποπτείας της αγοράς τυχερών παιγνίων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την τεκμηρίωση των παρεμβάσεών της και τη διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς.